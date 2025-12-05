Е дна от най-атрактивните участнички в „Игри на волята“ – Силвия Радулова, се занимава професионално с изработването на карикатури.

Както самата тя казва: „От хоби това се е превърнало в истинска професия. Рисуването е дарба, която наследих от баща ми. Още като малка знаех, че мога да рисувам – тетрадките ми бяха пълни с рисунки. Рисуването ми беше по-красивият свят, в който се откъсвах от мрачния, в който живях! Беше като отдушник. Но имах и дълги периоди, в които не съм рисувала!“.

Смях

Интересното е, че карикатурите се появяват на доста късен етап – през 2008 г. Съвсем спонтанно се случва желанието да започне да рисува съучастниците си със смешни изражения. Публикува първите рисунки във Facebook и те стават хит. Малко по-късно, в друг риалити формат, прави цяла изложба. Сега се завръща от изложение в Швейцария. Успоредно с това Силвия продължава да бъде онази невероятна и пленяваща жена.

Огледало

Наскоро тя отбеляза своите 47 години – не къде да е, а в Индия. „Чувствам се прекрасно! За мен всяка възраст носи своя собствена красота. Когато се погледна в огледалото, харесвам това, което виждам – харесвах се и като по-млада, и вярвам, че ще се харесвам и след години. Това не е, защото се смятам за красавица, а защото приемам себе си такава, каквато съм, и съм наясно с преходността на всичко в този живот. Не държа да се харесвам на всички, не се сравнявам с други жени и не се притеснявам, ако някоя е по-красива от мен. Всеки си има свой път и своя чар! Всеки човек има своя вибрационна честота… Затова годините нямат значение за това как се чувствам.“

Тайната на Силвия за вечна младост е липсата на стрес. „Затова никога не съм имала шефове и рядко влизам във връзки. Връзките, в които съм била, по един или друг начин са изсмуквали енергията ми… Подобен стрес състарява, отнема жизнеността и те отклонява от твоя собствен път. Нямам нужда да си причинявам това.“

Деца

Тя постоянно учи, експериментира и сбъдва мечтите си. „Детското любопитство не ми позволява батериите да паднат. И… млади гаджета, разбира се.“ По отношение на спорта днес е по-спокойна: „Честно казано, вече не тренирам толкова усилено… Тренирам, когато усещам, че тялото ми го иска. Предпочитам разходки, планина, танци… Важното е да няма застой. Дълги години бях пристрастена към спорта – 25-26 години живеех, за да тренирам. Сега тялото ми просто ми се отблагодарява“, казва риалити звездата.

Душа

Режим на хранене няма: „Диети не обичам… гледам да се придържам към разделно хранене. Напоследък избягвам хляб, пици, паста.“ За нея най-важна е грижата за душата: „Не правя нищо, което причинява дискомфорт на душата ми… Да чувам душата си е най-ценното умение, което съм развила. Ако нещо е твое – става с лекота“, обяснява Силвия Любимото ѝ нещо е пътуването. Обича зимата да е на топло. „Гуа е моята любов, моят отдушник… винаги ме е спасявала.“ Другото ѝ свято място е триъгълникът Рупите – Златолист – Мелник.

По отношение на почивката тя казва: „Пътуванията, планина, вода, смяната на средата, СПА центрове, шах, покер, рисуване… Всичко за мен е почивка. Май съм в постоянна почивка.“ А две от големите ѝ страсти са шахът и покерът.

Като дете Силвия мечтаела само за едно – свобода. „Да пътешествам, да карам мотори, да съм известна… Днес всичко това се сбъдна.“

Свобода

Участието в „Игри на волята“ променя много в нея: „Сенките на миналото се появиха, за да помогна на едно детенце, което някога беше изгубено… Това беше последната неизлекувана травма.“ Стресът след шоуто я довежда до имунен срив и неуспешен опит за инвитро. Затова заминава за Индия: „Подложих се на аюрведическо лечение… Върнах се чисто нова, заредена отвътре – като Феникс“, споделя тя.

Моторите за нея са бунт и свобода

“Моторът за мен винаги е бил символ на свобода. Мечтаех да карам чопър. После преминах към пистов мотор. Пусках се по гонки, пътувах, дори из Европа. На 36 открих и стънта… обожавах да карам на задна гума и да правя номера! Станах първата жена стънтър в България.“ Днес желанието е по-спокойно, макар че все още има два мотора – и двете Kawasaki. „Но като се познавам… напълно е възможно на 55 пак да се събуди желанието да подкарам на задна”, с усмивка споделя Силвия.

Мариана Маринова