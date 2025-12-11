Р обин Уилямс винаги е бил сила, която не може да бъде поставена в рамки – актьор-хамелеон, способен да разсмее и най-коравия човек, но и да разбие сърцето му в следващата минута. Холивуд често се е опитвал да го „прибере“ в комедията, но истината е, че Уилямс владееше и драмата със същата разрушителна мощ.

И макар публиката да помни най-вече неговите комедийни хитове, едно заглавие се откроява над всички – „Мисис Даутфайър“, филмът, който буквално превърна снимачната площадка в лаборатория за неконтролируем гений.

Режисьорът Крис Кълъмбъс признава: няколко камери били нужни, за да уловят всичко, което Уилямс измисля на момента. Импровизациите били толкова много, че… свършила лентата. Заснетият материал надхвърля шокиращите 600 километра.

Още в подготвителния етап се случило чудото – гласът на Даутфайър се родил за десет минути. Уилямс се превърнал в персонажа с такава скорост, че самият той описва това като „демонично обладаване“.

Първоначално звучал като Маргарет Тачър – до степен да плаши децата. После разбрал: героинята трябва да бъде нежна, почти сладка… и именно това прави репликите ѝ още по-взривоопасни.

Интересното е, че идеята за историята идва от консултант по разводи, който казва на Уилямс по време на първия му брак: „Не превръщай децата си в малки заложници.“ Тази мисъл се превръща в основа на филма.

И докато на снимачната площадка всичко се променя в движение, един детайл окончателно „заключва“ образа – очилата. Щом Уилямс ги слага, целият екип разбира: Даутфайър е родена.

Така един от най-емблематичните персонажи в киното се появява не от сценарий, а от неподражаемата способност на Робин Уилямс да превръща хаоса в изкуство.