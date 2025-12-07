С амоукият художник Цветан Кавраков от Сатовча подреди своя изложба в Народното събрание под надслов "България над всичко".

Тя е по повод Международния ден на хората с увреждания, като творецът е един от тях. Въпреки че е трудноподвижен физически, той е с голямо сърце и неведнъж е показвал своята състрадателност, човечност и доброта, като всяка година се включва с пясъчна картина в организираната от община Сатовча кампания „Нека доброто продължи!“. Той създава творбите си с помощта на пясък от тикли - облицовъчни каменни плочи. Кавраков впечатли и депутатите със своите пясъчни произведения, посветени на различни личности - български владетели, революционери, държавници, красиви пейзажи от различни забележителни места в България, паметници на културата.

Силната воля и психика, която има Кавраков, е благодарение и на неговите най-близки хора - съпругата му, която е учител, и на сина му, който е лекар.

Владимир Симеонов