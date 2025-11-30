П онякога най-тихите стъпки оставят най-дълбоки следи. Десислава Сапунджиева влиза в „Игри на волята“ като спокойния играч, който не шуми, а действа. Тя стига до ТОП 10, адаптира се във всяко племе и оцелява там, където другите рухнаха, но признава, че една дребна стрелба с прашка може да наклони цяла битка. А дали е била „безлична“ или просто стратег, който не размахва пръст, но минава през огъня тихо? Отговорите ѝ са далеч по-остри, отколкото поведението ѝ на арената.

Какво се случи в последната битка срещу Траян и защо отпадна точно там? “Не е тайна, че стрелбата ми не беше силната страна. Дори аз бих казала, че беше очевидно. Загубих, защото трасето свършваше с умение, което не владея. Но не съжалявам - това е играта” - коментира Сапунджиева.

Защо не успя да обърне мъжката коалиция при Феномените? “Истината е проста - единствената жена в племето, Симона Ръждавичка, искаше да играе с мъжете. А когато няма женско ядро, няма и контра-коалиция” - допълва Десислава.

Как се е справила с комарите на блатото? И какви белези крие кожата ѝ от битките в Дуранкулак? “След Игрите кожата ми буквално крещеше за помощ. Avène ми дадоха точно това, което нямах на Арената - грижа” - казва Сапунджиева с благодарност за продуктите на Avène, които получи след последната си битка в Дивия Север.

А с какво иска да бъде запомнена? Отговорът ѝ ще ви остави в размисли.

Може ли жена да спечели „Игри на волята 7“? Кой е най-безличният участник в “Игри на волята”? И защо Сапунджиева се чувстваше най-добре в племето на завоевателите? Гледай цялото видео, за да разбереш.