В еликите Scorpions отбелязват шест десетилетия на сцената с мащабно двойно събитие - излизането на live албума "Coming Home Live" и старта на световното турне

Coming Home Tour.

Добрата новина за родните фенове е, че звездите ще направят спирка и в България.

Легендарната рок банда ще забие на сцената на „Арена 8888“ на 27 юни 2026 г., а билетите вече са в продажба.

Албумът "Coming Home Live" улавя неповторимата атмосфера от първото голямо

стадионно шоу на Scorpions в родния им Хановер, проведено на 5 юли 2025 г.

пред 45 000 фенове. Билетите бяха разпродадени за минути, а градът се

преобрази в чест на своите световноизвестни музиканти.

Тавата включва парчета като "Coming Home", "Gas in The Tank", "The Zoo", "Send Me An Angel", "Wind of Change", "Still Loving You", "Blackout", "Big City Nights", "Rock You Like a Hurricane", както и редица по-редки концертни изпълнения и специални моменти от сцената.