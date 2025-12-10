С уперзвездата Адел шокира с признание.

Певицата издаде, че може да изпие 25 бутилки вино за една вечер и да остане трезва.

Изпълнителката на Rolling in the Deep сподели с публиката на едно от скорошните си представления в Лас Вегас за навиците си при пиене.

„Не пия толкова, колкото бих искала, но след две седмици се оттеглям – ще стана ежедневен пияч. Проблемът е, че изобщо не мога да понасям твърд алкохол. Мога да изпия 25 бутилки бяло вино за една нощ и ще съм наред. Ще водя нормален разговор с вас“, изповяда се тя.

„Три твърди питиета обаче съм напълно пияна. Качвам се на друга планета“, добави Адел.

Наскоро 36-годишната блондинка разкри, че планира да се оттегли от светлината на прожекторите, след като приключи резиденцията си във Вегас.

„Имам 10 шоута, но след това няма да ви видя за изключително дълго време“, каза тя пред феновете в Мюнхен.

„По-добре да намеря нещо друго за правене, защото ако не планирам нищо, просто ще се пропия. Текилата ме прави агресивна. Готова съм да се хвърлям с юмруци, когато пия текила. Става много злобна. Имам тревожност от махмурлук около пет дни след това. Държа се настрана от текила. Просто не мога да я понасям, което е странно, защото съм британка“, сподели Адел.

Източник: БГНЕС