П ринц Хари пристигна във Великобритания на четиридневно посещение, което даде надежди за среща с баща му, крал Чарлз .

Херцогът на Съсекс кацна на летище Хийтроу на третата годишнина от смъртта на покойната си баба кралица Елизабет II, за да изпълни серия от ангажименти в родината си. Не е известно дали Хари, който е отчужден от брат си, Уилям, и има проблемни отношения с баща си, ще се срещне с висши членове на кралското семейство по време на престоя си, предава Daily Mail.

Крал Чарлз, който в момента е в Балморал в Абърдийншър и кралицата нямат планирани публични ангажименти за тази седмица. Хари и Чарлз се срещнаха за последно лице в лице през февруари миналата година, когато херцогът направи трансатлантическо пътуване, за да се види, след като чу за диагнозата му за рак.

Принц Хари кацна на летище Хийтроу тази сутрин, след като предприе 11-часово пътуване от САЩ. Той присъства на годишните награди WellChild тази вечер. Петият в линията за наследяване на трона ще присъства на церемонията за 15-и път на неразкрито място, като продължава ролята си на патрон на благотворителната организация, позиция, която заема от 17 години.