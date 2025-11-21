Негово Величество позира с всички наградени и домакинът Валентина Узунова.

Негово Величество българският цар Симеон Втори бе сред гостите на Бала на енергийните одитори. Водещият и съорганизатор на събитието лорд Евгени Минчев откри вечерта, с топли думи към монарха и след това представи Валентина Узунова - председател на Камарата на енергийните одитори.

Лорд Евгени Минчев посрещна цар Симеон Втори и откри вечерта.

Евгени откри престижното събитие със свое изпълнение на песента El Mariachi и разказа подробности по създаването на бала, в чиято организация той също има голям принос.

Евгени и Камелия бяха звездите на вечерта.

В програмата на бала участваха попфолкзвездата Камелия, юго легендата Кеба, Сандра Александрова и Артур Надосян, които забавляваха гостите до след полунощ.

В празничната вечер бяха чествани 20 години от създаването на Камарата на енергийните одитори и 20 години от Закона за енергийната ефективност. На някогашният министър Мирослав Севлиевски бе благодарено за създаване на този закон, при управлението на Симеон Сакскобургготски.