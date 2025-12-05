Н яколко държави се оттеглиха от конкурса за песен на „Евровизия“, след като на Израел беше позволено да участва в събитието догодина.

Нидерландският телевизионен оператор AVROTROS, испанският RTVE и ирландският RTE незабавно заявиха, че няма да участват или да излъчват конкурса през 2026 г. след общото събрание на Европейския съюз за радио и телевизия в четвъртък. Словенският оператор също заяви, че няма да участва и заяви, че Белгия и Исландия ще се присъединят към бойкота.

В изявление RTE заяви, че участието на Ирландия би било „неприемливо, предвид ужасяващата загуба на човешки живот в Газа“. Финалът на Евровизия 2026 ще се проведе във Виена на 16 май следващата година.

Междувременно други държави заявиха, че е „абсолютно правилно“ Израел да участва в „Евровизия“, и че бойкотите, обявени от няколко държави, са „дълбоко обезпокоителни.

В изявление председателят на управителния съвет на RTV Slovenia Наталия Горшчак заяви: „За трета поредна година обществеността настоява да кажем „не“ на участието на която и да е държава, която атакува друга държава. Трябва да следваме европейските стандарти за мир и разбирателство“. „Евровизия“, е място за радост и щастие от самото начало, изпълнителите и публиката са обединени от музиката и това трябва да остане така. Нашето послание е: няма да участваме в Евровизията, ако Израел е там. От името на 20 000 деца, които загинаха в Газа“.

Миналият месец беше обявено, че конкурсът за песен на „Евровизия“, променя правилата си относно промоцията и гласуването, след като редица телевизионни оператори изразиха загриженост относно резултата на Израел на тазгодишното състезание. Израелският певец Ювал Рафаел получи най-голям брой гласове от публиката в конкурса през май, като в крайна сметка завърши втори, след като гласовете на журито бяха взети предвид.