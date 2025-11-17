Н ов скандал тресе попфолк средите.

Дългогодишното приятелство на Азис и Десислава остава в миналото.

Това стана ясно от стори на Костинбродския славей във Фейсбук.

„Вчера звъннах на Десислава да я питам нещо важно за мен. Познайте дали си вдигна веднага телефона или дали е върнала позвъняване до днес? Не!“, разказа той.

Кралят на попфолка пробвал късмета си с друга колежка – Галена, която веднага се отзовала.

„Звъннах на Галена за същото нещо. Момичето ми вдигна сънено и от вчера до днес имаме над 40 съобщения по темата и сме се чули 5 пъти. После Деси ходи по телевизиите да се оплаква от мен…“, изповяда се още изпълнителят на „Хабиби“.

Не става ясно за какво точно я е търсил, но изявлението му завърша със „Сбогом, Десислава“.