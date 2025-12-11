П ринцеса София Шведска се е срещала няколко пъти с покойния милиардер педофил Джефри Епстийн, който веднъж я е поканил на вече скандалния си частен карибски остров, разкриват имейли.

41 -годишната кралска особа, която е била модел на бельо и звезда в риалити предавания, преди да се омъжи за принц Карл Филип през 2015 г., се е запознала за първи път с опозорения финансист чрез менторката си Барбро Енбом през 2005 г., според имейли, публикувани от шведското издание Dagens Nyheter.

„Това е София, амбициозна актриса, която току-що пристигна в Ню Йорк. Тя е момичето, за което ви разказвах, преди да си тръгна, и с което си помислих, че може би ще искате да се запознаете“, съобщава Енбом, шведска бизнесдама, в писмо до Епстийн през декември 2005 г.

„Може би можем да се видим, преди да отидеш на почивка?“, добави тя в имейла, заедно със снимка на тогавашния модел София Балтазар-Уинслоу.

„Аз съм на Карибите. Иска ли тя да дойде за няколко дни? Ще ѝ изпратя билет“, отговорил Епстийн, като я поканил в Литъл Сейнт Джеймс. Именно там педофилът се е занимавал с трафик на непълнолетни с цел сексуална експлоатация.

Според шведското кралско семейство, принцеса София отхвърлила предложението, но по-късно се е срещала с Епстийн няколко пъти. „Тя се е срещнала с въпросното лице няколко пъти около 2005 г.“, потвърди Шведският кралски двор пред Dagens Nyheter, добавяйки, че „Принцесата не е имала никакъв контакт с въпросното лице от 20 години“.

Кралското семейство не разкри къде или защо принцесата се е срещнала с Епстийн, който беше осъден за склоняване на деца към проституция около три години след като са се запознали.

Принцеса София, която е наричана най-скандалната принцеса в света, се появи в риалити шоуто „Хотел Парадайз“ през 2005 г., преди да се премести в Ню Йорк и да се срещне с педофила.