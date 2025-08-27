С ветът полудя – Тейлър Суифт официално се сгоди за своя любим, звездата на американския футбол Травис Келси! Двамата публикуваха в Instagram пет приказни снимки, които буквално „взривиха“ мрежата.

„Учителката ви по английски и учителят ви по спорт се женят“ – това написа двойката под фотосите, добавяйки емотикон на динамит, сякаш да подчертаят, че любовта им е истинска експлозия!

Любовната история, която цели две години държи милиони почитатели в напрежение, стигна своята кулминация. Докато Суифт покорява сцените по целия свят, Келси – вече доказан шампион на игрището – изведнъж попадна в центъра на поп културата благодарение на невероятната популярност на любимата си.

Връзката им бе следена във всяка стъпка – от пламенните целувки след победите на „Канзас Сити Чийфс“ до кадри на Травис, танцуващ като запленен фен на концертите на Тейлър. Сега приказката продължава… с пръстен!