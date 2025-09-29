П уерториканската суперзвезда Бед Бъни ще бъде звездата, която ще пее на полувремето на Супербоул през 2026 г.

Латино трап и регетон изпълнителят прие да участва, след като предните два варианта – Адел и Тейлър Суифт отпаднаха, пише Guardian. NFL , Apple Music и Roc Nation обявиха в неделя , че носителят на „Грами' ще запълни полувремето от стадион „Левайс“ на 8 февруари в Санта Клара, в района на залива на Сан Франциско.

Съобщението идва само седмици след като Бед Бъни заяви, че е изключил САЩ от предстоящото си световно турне поради опасения, че като виден латино музикант, феновете му ще бъдат подложени на имиграционни проверки.

31-годишният артист, роден като Бенито Антонио Мартинес Окасио, е носител на три награди „Грами“ и 12 награди „Латино Грами“. Той се превърна в световен посланик на латино музиката, участва във филми като „Влак-буш“, „Хванат в кражба“ и „Щастливецът Гилмор 2“.

Рок Нейшън и носителят на награда „Еми“ продуцент Джеси Колинс ще бъдат съизпълнителни продуценти на шоуто на полувремето. Хамиш Хамилтън ще бъде режисьор.

Преди Бед Бъни да бъде обявен, ирганизаторите на Супербоул се опитаха да се договорят с Тейлър Суифт. Годеницата на футболиста Травис Келс обаче отказа да участва, тъй като искаше пълни права върху изпълнението си.