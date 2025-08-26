Х оливудският сърцеразбивач Том Круз е готов да коленичи пред новата си любов Ана де Армас – но първо иска подпис под железен предбрачен договор! Според сензационни разкрития на RadarOnline актьорът, чието състояние набъбва до колосалните $600 милиона, вече подготвя документи, които ще гарантират, че романтиката няма да му излезе солено, ако нещата се объркат.

"Том обича всичко да е под пълен контрол. В живота му няма място за изненади – освен на големия екран!", споделя приближен до звездата.

Двамата се сближили на снимачната площадка и страстта им избухнала светкавично. Сега Круз мечтае за пищна сватба в Лондон и настоява Ана официално да стане част от света му – но с юридическа гаранция.

"Ана е любовта му, но Том вярва, че договорът е само формалност. Убеден е, че тя няма да има нищо против," допълва източникът.

Круз вече има три брака зад гърба си – с Мими Роджърс, Никол Кидман и Кейти Холмс – и очевидно не иска да оставя нищо на случайността.

