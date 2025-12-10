Т рагедия разтърси музикалните среди.
Американският оперен изпълнител Джубилант Сайкс е бил убит с нож в дома си в Санта Моника, предаде АП.
Синът му е арестуван, тъй като е основен заподозрян за престъплението.
Полицаите са отговорили на сигнал на телефон 911 на 8 декември вечерта, в който е съобщено за нападение в дома на певеца.
Представителите на реда са открили 71-годишния Сайкс с прободни рани.
Пристигналите парамедици са го обявили за мъртъв, се казва в съобщение на полицията.
Синът на жертвата, 31-годишният Мика Сайкс, е бил в къщата по това време и е задържан.
Разследването продължава.
Източник: БТА