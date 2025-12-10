Т рагедия разтърси музикалните среди.

Американският оперен изпълнител Джубилант Сайкс е бил убит с нож в дома си в Санта Моника, предаде АП.

Синът му е арестуван, тъй като е основен заподозрян за престъплението.

Полицаите са отговорили на сигнал на телефон 911 на 8 декември вечерта, в който е съобщено за нападение в дома на певеца.

Представителите на реда са открили 71-годишния Сайкс с прободни рани.

Пристигналите парамедици са го обявили за мъртъв, се казва в съобщение на полицията.

Синът на жертвата, 31-годишният Мика Сайкс, е бил в къщата по това време и е задържан.

Разследването продължава.

Източник: БТА