К ари-Хироюки Тагава, роденият в Япония холивудски актьор, най-известен с ролята си на коварния Шанг Цунг в „Мортал Комбат“, почина на 75-годишна възраст, според Deadline.

Причината за смъртта са усложнения от инсулт. Актьорът е издъхнал в дома си в Санта Барбара, заобиколен от близките си.

Тагава беше брилянтен герой на източни злодеи в киното. Неговата емблематична роля за милиони зрители беше магьосникът Шанг Цунг във поредицата „Мортал Комбат“.

RIP Cary-Hiroyuki Tagawa. I will never forget your iconic role as Shang Tsung. Mortal Kombat was a big part of many children's lives when I was growing up and your performance was a gift to all of us. pic.twitter.com/w1D0iZRiQX — Damaged Sector (@DamagedSector) December 5, 2025

„Последният император“ на Бернардо Бертолучи , който спечели девет Оскара, откри пътя му към киното . След този успех актьорът редовно получава роли в големи холивудски проекти. Той участва във филми като „Пърл Харбър“, „Планетата на маймуните“ и „47 ронина“. Неговите герои често изследват пресечната точка на западната и азиатската култура, а самият Тагава използва уменията си по бойни изкуства.

Интересен факт от биографията на актьора е кръщението му в православието. През 2015 г. той приема вярата в московския храм „Икона на Божията майка „Радост на всички скърбящи“, получавайки християнското име Пантелеймон.