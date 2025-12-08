„Космическият кораб“ 3I/ATLAS може да носи извънземен живот, който да се опита да се размножи на Земята, предупреди учен.

От лятото насам мистериозната материя с размерите на Манхатън се движи през нашата Слънчева система, озадачавайки експертите. НАСА я описа като комета, но професор от Харвард не е толкова сигурен.

Земята е изправена пред „среща на сляпо“ със „сериен убиец“ – междузвезден посетител, който би могъл да „посее живот“ на нашата планета, убеден е теоретичният физик Ави Льоб.

По думите му 3I/ATLAS има в състава си молекули метанол и циановодород – газове, които действат като „предшественици на сложната органична химия, свързана с произхода на живота“.

И той казва, че мистериозният обект с размерите на Манхатън, който се движи към нас със скорост от 209 000 км/ч , може да представлява заплаха за човешкия живот, тъй като циановодородът е бил използван като отровно химическо оръжие от Франция, САЩ и Италия по време на Първата световна война, предава Daily star.

Льоб, професор по природни науки в елитния американски университет Харвард, каза: „На среща на сляпо с междузвезден посетител е разумно да наблюдавате партньора си и да решите дали той би могъл посее живот на Земята чрез извършване на междузвездна панспермия или дали представлява сериен убиец, разпространяващ отрова“.

Но той призна: „Аномално голямото съотношение на производство на метанол към циановодород от 3I/ATLAS предполага приятелски характер на този междузвезден посетител“.

Повечето от неговите колеги смятат, че 19-километровата космическа скала е безобидна комета, пътуваща в едната посока през нашата Слънчева система. Но Льоб многократно е предупреждавал, че световните лидери трябва да се подготвят за всички евентуалности в случай на близка среща с извънземен , която може да промени живота им.