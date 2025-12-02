Р ежисьорът Явор Гърдев и актьорът Алек Алексиев представят като театър новия роман на Захари Карабашлиев „Последният ловец на делфини“.

Това е предвидено да се случи днес в Младежкия театър. В представянето ще участват още литературоведът проф. д.н. Пламен Дойнов и Бойко Василев. Явор Гърдев и Алек Алексиев ще влязат в ролите на герой и антагонист с драматизирано четене на част от романа, съобщиха от издателство „Сиела“.

Война

Втората световна война, комунистическият терор и забравеният лов на делфини оживяват в новия роман на Захари Карабашлиев „Последният ловец на делфини“. Новата творба от автора на „Рана“, „Опашката“, „Хавра“ преплита настояще, минало и митология и редува стремително действие с лиричен изказ – за да изгради едновременно лично и общовалидно свидетелство за бащи, синове, делфини и паметта като последна територия на човека, твърдят вещите познавачи на качествената литература. Романът бе представен пред препълнена зала с над 300 души във Варна, родния град на автора, но сега ще има и своята столична премиера.

Авторът обяснява: „И както делфините плуват между вода и въздух, между сега и минало, дълбини и повърхнина, между тук и отвъд, моята история ще смесва и живи, и мъртви, и спомен, и легенда, преживяно и блян, ще скача между времена и събития, без да прибавям нищо от себе си, без да търся най-хубави думи или съставям най-изкусни изречения – защото и това е суета“.

Бивши

В сюжета на „Последният ловец на делфини“ учител по история се връща от бойните полета на Втората световна война и намира своето семейство и родината си променени до неузнаваемост. Оцелял от ужаса на войната, той не подозира колко бързо новият режим ще превърне много от познатите около него в „бивши хора“. А в наши дни в малък киносалон документален филм сблъсква един мъж с болезненото минало на семейството му. Срещата с магнетична млада жена отключва забравени чувства и го отвежда към дълго премълчавани истини.

Сечението на тези на пръв поглед разделени от времето истории се оказва премълчаваната от десетилетия неудобна истина за лова на делфини в Черно море. Истина, която се разгръща пред читателя паралелно с участта на един от многото поразени животи в тоталитарна България.

Като се опира на множество архивни източници и реални събития, Карабашлиев създава мащабна и вълнуваща семейна история, която се явява и достоен завършек на творческите му търсения от последните години.

Смел, дързък и болезнено човешки, „Последният ловец на делфини“ е ода за любовта и литературата като противоотрова на забравата. Изящно напомняне, че думите са онези делфини на мисълта, които още от древни времена се носят по вълните на светлината.

Георги П. Димитров