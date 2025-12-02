Р ежисьорът Явор Гърдев и актьорът Алек Алексиев представят като театър новия роман на Захари Карабашлиев „Последният ловец на делфини“.

Това е предвидено да се случи днес в Младежкия театър. В представянето ще участват още литературоведът проф. д.н. Пламен Дойнов и Бойко Василев. Явор Гърдев и Алек Алексиев ще влязат в ролите на герой и антагонист с драматизирано четене на част от романа, съобщиха от издателство „Сиела“.

Война

Втората световна война, комунистическият терор и забравеният лов на делфини оживяват в новия роман на Захари Карабашлиев „Последният ловец на делфини“. Новата творба от автора на „Рана“, „Опашката“, „Хавра“ преплита настояще, минало и митология и редува стремително действие с лиричен изказ – за да изгради едновременно лично и общовалидно свидетелство за бащи, синове, делфини и паметта като последна територия на човека, твърдят вещите познавачи на качествената литература. Романът бе представен пред препълнена зала с над 300 души във Варна, родния град на автора, но сега ще има и своята столична премиера.

Авторът обяснява: „И както делфините плуват между вода и въздух, между сега и минало, дълбини и повърхнина, между тук и отвъд, моята история ще смесва и живи, и мъртви, и спомен, и легенда, преживяно и блян, ще скача между времена и събития, без да прибавям нищо от себе си, без да търся най-хубави думи или съставям най-изкусни изречения – защото и това е суета“.

Бивши

В сюжета на „Последният ловец на делфини“ учител по история се връща от бойните полета на Втората световна война и намира своето семейство и родината си променени до неузнаваемост. Оцелял от ужаса на войната, той не подозира колко бързо новият режим ще превърне много от познатите около него в „бивши хора“. А в наши дни в малък киносалон документален филм сблъсква един мъж с болезненото минало на семейството му. Срещата с магнетична млада жена отключва забравени чувства и го отвежда към дълго премълчавани истини.

Сечението на тези на пръв поглед разделени от времето истории се оказва премълчаваната от десетилетия неудобна истина за лова на делфини в Черно море. Истина, която се разгръща пред читателя паралелно с участта на един от многото поразени животи в тоталитарна България.

Като се опира на множество архивни източници и реални събития, Карабашлиев създава мащабна и вълнуваща семейна история, която се явява и достоен завършек на творческите му търсения от последните години.

Смел, дързък и болезнено човешки, „Последният ловец на делфини“ е ода за любовта и литературата като противоотрова на забравата. Изящно напомняне, че думите са онези делфини на мисълта, които още от древни времена се носят по вълните на светлината. 

Георги П. Димитров Георги П. Димитров
Захари Карабашлиев Последният ловец на делфини роман режисьор Явор Гърдев актьор Алек Алексиев театър постановка Младежки театър