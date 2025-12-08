В ежди Рашидов реди акварели в коледна изложба в столицата. Откриването на вернисажа е в четвъртък вечерта в Арт галерия Vejdi.

60

В експозицията ще бъдат показани 60 нови акварела на именития творец. Коледната изложба носи името „Дървото“ и е вдъхновена от една вечна тема, каквато е кръговратът на живота.

Самият Вежди Рашидов разказва за идеята си да сътвори тези акварели: „Дървото е част от един човешки живот. След като е посято, то носи вълненията на своя растеж, пускайки дълбоко корени в земята и изправяйки високо снагата си с вдигнатите си като преплетени ръце клони. Със сезонните си цветове и с корона, пропускаща синьото небе и богата на цветове, на особени и причудливи форми, дървото докосва вековната си есен и се сгромолясва със сила, която носи спомени за хората. Спомените за дървото са толкова, колкото човешкият живот би понесъл. Какво красиво нещо, част от нас! И вечна тема за изкуството“.

Преди

През август Вежди Рашидов откри своя изложба с акварели в крайбрежния турски град Бодрум, познат също и като античния Халикарнас, който е от най-посещаваните туристически дестинации на планетата. Тогава в изложбата имаше 40 акварела и 5 скулптури. А сега ще са само картини в София. В своята галерия обаче Вежди не е излагал акварели на самостоятелна изложба от ноември миналата година. Тогава той подреди акварели и скулптури в „Еротикон“. Като обясни, че идеята идва от любопитството му към творчеството на Микеланджело, Рубенс и Леонардо, и от интереса му към творбите на художници като Густав Климт, Пикасо, Дали и Тулуз Лотрек.

Маски

През май Вежди направи една много оригинална изложба с 20 бронзови маски и девет рисунки с образа на великия композитор Бетовен. Те са част от прочутата серия от над 60 маски, изваяни от Вежди Рашидов преди много години. През 1988 година с маските на Бетовен Вежди Рашидов печели в „Арт Диалог“ в Париж наградата за най-добър чуждестранен автор. Една от маските се намира в музейния фонд на Ватикана, други 12, изваяни от Рашидов, са акцент в най-големия скулптурен парк в Палма де Майорка, където са експонирани редом до творби на Хуан Миро, Пикасо, Заoкин, Кандински, Чилида и други световни художници. А една от тези маски, както „Телеграф“ съобщи, Вежди Рашидов подари наскоро на Лили Иванова, която силно била впечатлена и го обяви на всеослушание.

Георги П. Димитров