З везда от хитовата тийн драма „Дневниците на вампира“ чака бебе.

Актрисата Кандис Кинг и годеникът й Стивън Крюгер са в очакване на първата си рожба.

Това обявиха самите те със снимка в социалните мрежи.

На кадъра двамата позират пред елхата с тест за бременност, а таткото е сложил ръка на коремчето на любимата си.

„Ще си имаме бебе! Бебе Крюгер идва през май 2026 г. Няма нищо по-магично от това да си бременна. Това е най-добрият подарък, за който можеше да мечтаем през празничния сезон“, написа екранната Керълайн Форбс.

Кинг и Крюгер са заедно от 2022 година, а това лято се сгодиха.