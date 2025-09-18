Е лтън Джон е започнал да се сбогува със семейството, бидейки напълно убеден, че не му остава много живот. По тази причина е започнал да прави странни подаръци за близките си, пише Radar Online.

78-годишният певец, който се оттегли от сцената миналата година след дългогодишна кариера, направи разкритието, че е направил огърлица от капачките на колената си в „ Докоснато от злато“ , нов документален филм, продуциран съвместно със Световния златен съвет.

В него се описва как Джон, след двойна смяна на капачките, ги е запазил и е оформил в огърлица с дизайнера Тео Фенъл. Сега, запознати казват, че той планира да разшири идеята, за да създаде още зловещи подаръци за сбогуване.

„Елтън ясно заяви, че капачките на коленете са само началото. Той вече говори за това да остави ампули с кръвта си за синовете си и да се погрижи прахът му да бъде превърнат в бижута, за да може семейството му да го носи близо до себе си завинаги. Той го нарича част от наследството си и смята, че това ще го държи близо до сърцата им – буквално, ако носят колиета, съдържащи части от тялото му“.

Близки до Джон казват, че той е бил необичайно откровен за смъртта, откакто се е пенсионирал. „Той вижда тези произведения като продължение на своето изкуство“, каза един приятел.

„За Елтън това не е болезнено. Това е начин да остави нещо осезаемо и лично след себе си – нещо, за което момчетата му и Дейвид (съпругът му Дейвид Фърниш) могат да се държат, когато той си отиде“, добави той.