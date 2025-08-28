М еган Маркъл се подхлъзва и направи невероятно изказване, с което намекна, че има извънбрачно дете.

Това се случи по време на нов епизод от сериала си в Netflix „ С любов, Меган“ , разкрива Radar Online.

След като интернет троловете предизвикаха спекулации, че племенницата ѝ всъщност е нейно дете, 44-годишната Маркъл направи необичаен коментар, че има „тайно дете“, докато разговаря с гостенката си Криси Тейгън, коментирайки дали би могла да скрие подобно нещо.

Дамите правеха занаяти с любимите сухи цветя на Маркъл, когато тя се подхлъзна и нарече цветето глог „Хонсуърт“, което накара ума на Тейгън странно да си помисли, че това е детско име. И двете започнаха да разговарят какво ли е усещането да криеш тайно дете. Херцогинята на Съсекс не забравя да добави: „Между другото, ако можех да запазя някаква тайна, би била точно такава, впечатляваща“.

Докато Маркъл се кикотеше с Тейгън за дете, за което светът не знае, темата стана обект на онлайн спекулации. През септември 2024 г. се появиха слухове , че противоречив германски режисьор ще разкрие голямата тайна за герцогинята на Съсекс в документален филм за националната телевизионна мрежа ZDF.

В крайна сметка филмът на Улрике Груневалд „Хари, изгубеният принц“ не засегна темата и вместо това се фокусира върху все по-изолирания живот, който двойката живее в Монтесито, Калифорния, след като толкова видимо напуснаха работата си като висши работещи членове на кралското семейство през 2020 г.

Някои интернет „детективи“ са спекулирали в миналото, че племенницата на Маркъл, 31-годишната Ноел Расмусен, всъщност е нейна дъщеря, а не дете на 50-годишната й полусестра Саманта Маркъл, с която живее.

Ноел е сред малкото роднини, с които Меган е в добри отношения. „Винаги съм й се възхищавала, като по-голяма сестра, която никога не съм имала. Тя ме водеше да пазарувам детски книги и дрехи“, разказа Ноел за леля си преди години.

Маркъл е горда майка на две деца с принц Хари. Това са принц Арчи и принцеса Лилибет.