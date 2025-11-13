Х оливудската звезда Ана де Армас не губи време след раздялата си с Том Круз! Само месец след като сложиха край на връзката си, 37-годишната актриса беше заснета в Лос Анджелис в компанията на нов мъж – секси бизнесмен, когото TMZ идентифицира като Марсело Валенте, рисков инвеститор от компанията Babel Venture. 

Двамата бяха забелязани да се разхождат из слънчевите улици на Ел Ей, усмихнати и видимо в добро настроение.

Де Армас бе облечена стилно в деним от глава до пети – дънково яке и панталон, бяла тениска и маратонки. Актрисата разхождаше кучето си и носеше пазарска торба от „F&Bar“. 

Марсело, който определено изглежда като човек със стил и самочувствие, беше облечен спортно – с черни къси панталони и суичър. Въпреки усмивките и флиртуващите погледи, двамата не показаха публична близост и се качиха заедно в черен SUV, без да се хванат за ръце.

Раздялата с Том Круз

Припомняме, че Ана де Армас и Том Круз започнаха връзката си по време на снимките на филма “Deeper”. Те бяха заснети за първи път заедно на вечеря през февруари и потвърдиха романа си през юли, когато бяха видени да се държат за ръце по време на романтично пътуване във Върмонт. 

Но според източници на Us Weekly, връзката е приключила по инициатива на Ана:

„Всичко се развиваше твърде бързо и тя започна да се чувства неудобно. Между тях имаше химия, но тя имаше нужда от малко дистанция“.

Новата любовна глава

Сега изглежда, че звездата от “Deep Water” е готова да отвори нова страница – и то с мъж, който няма нищо общо с Холивуд.

📸 Феновете вече гадаят дали Марсело Валенте е новата голяма любов на Ана или просто близък приятел, но едно е сигурно – актрисата грее от щастие и изглежда по-уверена от всякога!

