П евецът Здравко от дует „Ритон“ влезе в болница.

Любимият изпълнител на поколения българи е претърпял операция.

Причината - паднал от триметрова стълба, докато слага коледна украса.

За инцидента разказа самият той в социалните мрежи.

„Писано било да стане… но както пеем в една наша песен-“Счупеното носи щастие”! Счупването е малко под глезена на левия крак-едно от най-неприятните. Извиняваме се на всички, към които бяхме поели ангажименти за участие, през празничния месец декември, че няма да можем да ги изпълним“, написа във Фейсбук звездата.

Концертът “Случва се нещо на рожден ден”, който трябваше да се състои на 20 декември в зала 1 на НДК, също се отлага.

„Новата дата за провеждането му ще обявим в най-скоро време. Новото заглавие може би ще бъде: “Случва се нещо на рожден ден, на патерица”, но без патерици!“, пошегува се певецът.