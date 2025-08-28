Д жордж Клуни се разболя по време на кинофестивала във Венеция. 64-годишният актьор пропусна две събития в сряда и още едно в четвъртък заради здравословен проблем.

„Джордж беше диагностициран със синузит и по лекарско предписание трябва да намали активностите си днес,“ заяви неговият представител пред The Post.

По информация на The Hollywood Reporter Клуни се почувствал зле още в сряда и лекарите го посъветвали да се прибере и да си почине. Той беше засечен да напуска хотел Excelsior с лодка около 16 ч. същия ден.

Актьорът пропусна пресконференцията за новия си филм на Netflix „Jay Kelly“ на режисьора Ноа Баумбах, както и вечеря с колегите си Адам Сандлър и Лора Дърн в сряда. В четвъртък той не присъства и на официалната пресконференция за лентата.

„Дори филмовите звезди се разболяват!“ пошегува се Баумбах, 55 г., на срещата с медиите, на която участваха още Сандлър, Дърн, Били Крудъп и Емили Мортимър. Очаква се Клуни да се появи на червения килим за световната премиера на филма по-късно същата вечер.

По-рано в четвъртък Клуни беше забелязан на езерото Комо заедно със съпругата си Амал Клуни, 47 г., техните 8-годишни близнаци Ела и Александър и екипа на „Jay Kelly“. Те отпътуваха с лодка от Villa Olendra за обяд във Villa d’Este, преди да заминат за Венеция.

Клуни изглеждаше в добро здраве – облечен в тъмносиня къса риза, черен панталон и слънчеви очила. Семейството пристигна във Венеция във вторник, а звездната двойка бе засечена да пътува с лодка в града. Амал впечатли с жълта рокля и бели токчета, докато Клуни заложи на черна риза поло, бежов панталон и кафяви мокасини.

В „Jay Kelly“ Клуни играе застаряваща филмова звезда, която предприема дълбоко личностно пътешествие из Европа заедно със своя мениджър (Сандлър). Филмът е написан от Баумбах и Мортимър, 53 г.

В интервю за Vanity Fair от 4 август Клуни признава, че се е съгласил да участва в проекта по-малко от 24 часа след като получил сценария:

„Казах му: ‘Ноа, обожавам сценария и те като режисьор, но съм на 63 години – не мога да правя по 50 дубъла. Нямам този ресурс. Актьорският ми диапазон е от А до Б,’“ разказва той с усмивка.

Клуни допълва, че се идентифицира с героя си: „Когато си актьор на моята възраст, подобни роли не са често срещани. Ако не можеш да приемеш остаряването, трябва да се оттеглиш. Вече съм онзи тип, при когото, ако тича след лошия герой, това изглежда смешно, а не напрегнато. И това е напълно нормално – приемам го.“