Н а 23 км от Козлодуй във Врачанска област се намира едно от най-големите и най-старите села в Северозападна България – Бутан. Според османските документи то е съществувало още през XV век под името Бутанофче. През 70-те години на ХХ век в селото живеят близо 5000 човека. Днес те са към 2800. Преди четвърт век селото става известно, след като в землището му внезапно бликват нефт и природен газ. В последните години обаче Бутан вече е известно с животновъдната ферма „Тити“. Собственик на фермата е Трифон Георгиев, познат много повече сред своите приятели и клиенти като Тити Пирата. По образование той е зоотехник, по професия е парамедик и шофьор на линейка в Спешна помощ – Козлодуй. Истинската му страст обаче е фермата, в която младият мъж отглежда близо 5-6 дузини магарета и коне.

Пасе

Самият Тити споделя, че още от детските си години е бил непрекъснато сред животни в двора на баба си и дядо си. Решението му да създаде фермата обаче му идва случайно и поради внезапно възникнала сериозна необходимост. „Големият ми син Тервел на две години и половина направи ларингитен спазъм. Ходихме при доктори, опитвахме с какви ли не лекарства. Тогава моята баба ми каза да дадем на момчето да пие магарешко мляко. Тръгнах да търся магаре и се оказа, че няма, те просто вече бяха изчезнали от селата. Един ден пътувах с колата към Козлодуй и видях край пътя мъж да пасе магарета. Поисках да ми продаде една женска, той обаче ми каза, че не ги дели. Ако искам едно, ще трябва да купя всичките. Нямаше къде да ходя, в нужда бях и приех. Купих 5 магарета – 3 женски, 1 мъжко и 1 малко магаренце, за 2400 лв. А в онова време едно магаре струваше не повече от 200 лв. Но нямаше как. Така с тези 5 магарета стартира и бъдещата ми ферма. А синът ми след като започна да пие всеки ден магарешко мляко, и започна да се подобрява и не след дълго се излекува. След като размислих, реших, че магарето е Божие животно. Неслучайно с него Божият син влиза в Йерусалим. То е създадено, за да помага на хората. И реших да се отдам на отглеждането на магарета и коне. Така създадох фермата „Тити“, разказва Трифон Георгиев.

Пасища

В момента мъжът отглежда 50-60 магарета и около 20 коня. В най-добрите години броят на магаретата му е стигал до 140. За мнозина магарето е непретенциозно животно и затова и отглеждането му е лесно. Оказва се обаче, че това не е така. У нас държавата не дава и една стотинка субсидия на хората, които отглеждат коне и магарета, защото тези животни не можело да бъдат включени в никоя европейска програма за субсидиране. А както всяко друго живо същество те също искат всеки ден да ядат. Тити пасе стоката си с помощта на електропастир, но през най-малко от половината част от годината те се хранят на ясла с фуражи и бали, за които стопанинът трябва да извади суха пара, за да ги купи. Така му дошла и идеята да продава млякото от магариците и кобилите. За голяма част от съвременните българи кобилешкото и още повече магарешкото мляко са напълно непознати. А някои дори признават, че се гнусят и дори не биха го опитали. И това би било една огромна грешка в техния живот. Защото млякото и на двете впрегатни животни е изключително полезно и дори лековито, убеден е Тити.

Кобили

„Някога в древността ние, българите, сме дошли тук на кон. Децата и възрастните са пиели кобилешко мляко и са яли конско месо. Затова тогава българите са били здрав народ. Днес българинът няма здравна култура и идва да купи от мен мляко само когато вече е болен. А човек трябва да мисли за здравето си, докато е здрав. И консумацията на магарешко или кобилешко мляко служи като превенция за запазване на нашето здраве“, твърди Тити.

Цените, на които той продава своите натурални животински продукти, са: 6 лв. за 100 мл магарешко и 5 лв. за 100 мл кобилешко мляко. Цените за 500 мл са съответно 30 и 25 лв. а на бутилка от 1 л – 60 и 50 лв. За някои тези цени може да се сторят твърде високи, но е добре да се знае, че за разлика от другите домашни млекодайни животни от една магарица се добива до половин литър мляко. „Много хора веднага започват да пресмятат колко ще спечеля. Но никой не прави сметка за разходите“, обяснява Тити.

Магарици

За сравнение цените на 1 л магарешко мляко в Гърция е 50 евро, в Италия 100 евро, в Германия 300 евро, а във Великобритания 120-150 паунда.

Оказва се, че противно на схващането магариците са по-кротки от кобилите и по-лесно дават млякото си. А също така магарето е едно от най-издръжливите животни. Неговата родина е Африка, където то е било използвано за преходи в пустинните райони, както и в арабските държави. Подобно на камилата магарето също може да извършва дълги преходи, без да пие вода. Докато на камилата обаче след това са необходими няколко дни, за да се възстанови, то магарето, след като пие вода, е готово отново да тръгне на нов дълъг преход.

Магаретата и конете са дълголетни животни и при добро отглеждане могат да живеят до 30-40 години. Раждат по едно малко, като при кобилите бременността е 11-12 месеца, а при магариците любопитното е това, че те могат да удължат бременността си и да преносят плода до 1 година и 2-3 месеца.

Близко е до майчината кърма и е без лактоза

Магарешкото мляко е богато на витамини и минерали и е най-близко по своя състав до човешката майчина кърма. От хилядолетия то било е известно със своите антивирусни и противомикробни свойства. Твърди се, че самият лечител Хипократ го е използвал за лечение на артрит, кашлица и телесни рани. А Клеопатра се е къпала във вана, пълна с магарешко мляко, за да поддържа свежестта и еластичността на кожата си. Поради тази причина днес то често е използвано в елитната козметика. Магарешкото мляко е силен имуностимулант и поради това е полезно да се пие по време на епидемии, както и от онкоболни, които са в процес на химио- и лъчетерапия и след тях за възстановяването на организма им. То съдържа съставка, която стимулира производството на колаген. А тъй като е богато на мононенаситени мастни киселини млякото помага и за функционирането на сърдечносъдовата система.

Подобно на магарешкото кобилешкото мляко има същите полезни качества. То е много добър естествен пробиотик, подобряващ храносмилането и перисталтиката на червата. Съдържа и множество антиоксиданти, които помагат в борбата със свободните радикали и забавят процесите на стареене. И двата вида мляко нямат неприятен мирис, а освен това могат да се консумират и от хора с непоносимост към лактоза

Иван Първанов