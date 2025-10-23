П одготовката на градинските рози за зимата е ключова, за да ги запазите здрави и жизнени до пролетта.

Есенната грижа ги предпазва от измръзване, гниене и болести. Ето какво да направите стъпка по стъпка.

Около края на август-началото на септември се спира подхранването. Целта е да не се стимулира нов растеж, който е податлив на измръзване. По желание и ако е необходимо, подхранете умерено. Използвайте фосфорно-калиеви торове (не азотни!) в началото на септември – те подсилват корените и устойчивостта.

Цветове

Премахнете прецъфтелите цветове, болни или изсъхнали листа и клони. Съберете всички паднали листа около храста – в тях се крият болести и вредители. Не подрязвайте силно през есента – това се прави напролет. Можете леко да оформите или скъсите прекалено дълги стъбла.

Към края на октомври – началото на ноември, когато листата почти са опадали, направете едно по-обилно поливане, особено при суха есен. Това помага на растението да презимува по-добре.

Скъсете дългите и крехки клонки (до 30-40 см), за да не се чупят от вятъра и снега. Отстрани неузрелите издънки, които няма да оцелеят през зимата.

Защита

Защитете от студовете. За чаено-хибридни и други чувствителни рози окопайтес пръст (10–15 см височина) в основата на храста – това пази растението. След застудяване (когато температурите паднат под около -5°C), покрийте храста със сухи листа, смърчови клонки, слама или зимно покривало за растения – то пропуска въздух, но пази от студ. Не използвайте найлон – той задържа влага и може да предизвика гниене.

За катерливи рози: развийте ги внимателно от опората, положете ги внимателно на земята (върху сухи листа или слама), закрепете ги с тел или дървени колчета и покрийте с пръст, смърчови клони или покривало за растения. Ако зимата е мека, внимавайте с влагата под покритието. Проветрявайте при слънчево и сухо време, за да избегнете загниване.

София Симеонова