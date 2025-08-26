В иното ще бъде по-малко от обичайното, но с по-добро качество от миналата година. Това съобщи пред „Телеграф“ шефът на Изпълнителната агенция по лозята и виното Красимир Коев.

Гроздоберът вече започна в част от Югозападна България, включително в един от най-разпознаваемите винарски райони на страната – Мелник. Там реколтата е добра, особено в сравнение с 2024 г., която беше най-лошата за сектора за последните 30 г.

Реколтата се събира вече и в част от Северозападна България – около Монтана, Видин и Враца. Там също реколтата е добра на местата, където е нямало измръзване на лозята и не са падали градушки.

Здраво

Добрата новина тази година е, че заради сушата гроздето е здраво. Знаем, че много валежи са предпоставка за развитие на гъбични заболявания като мана. Тази година сухото време даде възможност гроздето да се развива добре и да е с добро качество, добра захарност, макар и с по-малко като размер зърно и с по-малко сок.

Лошата новина е, че на много места напролет е имало измръзвания, а през лятото градушки. Пожарите също са засегнали част от лозята през последните две седмици. Стотина декари са изгорели в района на Сунгурларе. Наскоро е имало пожар и в Благоевградско, отново със засегнати лозови масиви. Въпреки тежките метеорологични условия и пораженията от измръзванията, градушките и пожарите, Министерството на земеделието и храните в лицето на министъра положиха изключително много грижи, за да могат да се компенсират стопаните, претърпели загуби, посочи Красимир Коев.

Количества

Реколтата като обем не е такава, на която се надяват нашите винопроизводители, посочи още Коев. По думите му ще е добре, ако се достигнат количествата, прибрани миналата година – около 95 милиона килограма грозде. Според него сравнение с предходни години не може да се прави, тъй като картината е много динамична. Причината е, че по програмата за преструктуриране и конверсия всяка година се подменят между 10 и 12 хиляди декара лозя. Тези масиви се изкарват от пазара за известно време, докато новозасадените лозя не започнат да дават плод на третата година. Чак на петата-шестата година обаче може да се говори вече за по-високи добиви. Всичко това се отразява на резултатите като обем на реколтата грозде.

Рандеман

Заради сушата тази година гроздето пуска по-малко сок, което означава, че рандеманът ще падне. Ако обичайно от един килограм са се извличали 600-700 милилитра течност, то тази година се очакват около 500 милилитра от кг. Очертава се произведеното вино да бъде колкото бе количеството и миналата година – около 67 милиона, в най-добрия случай 70 милиона литра.

Продажбите на ракия пък растат. През 2023 г. са били продадени 40 милиона литра, докато предходните години количествата са били 35-37 милиона литра. За 2024-та данните още не са излезли, но като цяло тенденцията е нагоре.

363 са винарските предприятия в страната, от тях 360 имат собствени лозови масиви. Останалите си взимат гроздето от независими лозари. От тях понякога купуват и предприятията със свои масиви, в случай че собствената суровина не им достига.

Избираме българското

Изборът на българския потребител твърдо е насочен към родните вина. „Българското вино е абсолютен хегемон на нашия пазар“, посочи Красимир Коев.

На годишна база у нас се консумират около 120 милиона литра вино. Това е потреблението на жителите на страната плюс гостите от чужбина. Едва 10 милиона литра от тази консумация или само около 10% е делът на вносните вина. Те идват от страни от ЕС – Испания, Франция, Италия, както и от Аржентина и Чили. За сравнение във Франция, лидерът в световното винопроизводство, делът на вносните вина е цели 47%.

Нов проблем: Белите и червените сортове зреят заедно

Климатичните аномалии доведоха до нов проблем – белите и червените сортове зреят заедно. Това много затруднява винопроизводителите заради съдовия капацитет. Причината е, че те са свикнали първо да берат белите сортове, да ги преработват и да освобождават съдовете, за да дойде ред на червеното грозде. Сега бели и червени зреят заедно и съдовете не стигат. Миналата година дори имало ситуации червеното грозде да е готово преди бялото.

Не може обаче да се твърди, че като цяло гроздоберът започва по-рано. Изключение прави миналата година, когато прибирането на реколтата е започнало още през юли – нещо невиждано досега.

София Симеонова