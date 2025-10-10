С безпрецедентната среща с американските генерали президентът Тръмп изпрати ясен сигнал и към Путин – мекушавостта приключи. Той също разбра, че с Русия може да се разговаря и преговаря единствено от позиция на силата. Това каза в новия епизод на Телеграфно подкастът доц. Борислав Цеков – най-изявеният изследовател на Тръмп в България.

Той прогнозира, че ако американският президент удържи на твърдия курс към Кремъл, предостави ракетите „Томахоук“ на Украйна и поддържа онези полувидими и невидими икономически маневри за поставяне на Русия на колене, в рамките на една година това би дало положителен ефект и би поставило Москва на масата на преговорите, като Украйна би била в по-изгодна позиция, отколкото сега.

Борислав Цеков в Телеграфно подкастът: Тръмп има всички основания за Нобела за мир

Към настоящия момент категорично републиканците биха спечелили следващия президентски мандат, като за наследник на Доналд Тръмп ще се борят вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио, смята още Борислав Цеков, който подготвя третата част от поредицата си „Доктрината Тръмп“.

За личните му впечатления от американския лидер – гледайте новия епизод на Телеграфно подкастът.

