Д оналд Тръмп има всички основания да вземе Нобела за мир, прогнозира в новия епизод на Телеграфно подкастът доц. Борислав Цеков.
Носителят ще бъде обявен в петък. Не съм убеден обаче, че е назряло решението да я получи точно сега от Нобеловия комитет, добави Цеков. Ако не стане, догодина ще са се натрупали още повече основания, убеден е той.
Ще спечели ли Тръмп Нобелова награда за мир? #телеграфноподкастът pic.twitter.com/CKcjtbK01J— @telegrafno.podcast (@OnlajnTele62079) October 9, 2025
С тази или без тази награда той създаде достатъчно процеси на международната арена, а я иска не толкова от лично тщеславие, а по-скоро да разчупи един модел при връчването на Нобеловите награди, обясни Борислав Цеков, който е автор на две книги за доктрината на американския президент и подготвя трета.
Гледайте утре целия нов епизод на Телеграфно подкастът.