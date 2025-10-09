Д оналд Тръмп има всички основания да вземе Нобела за мир, прогнозира в новия епизод на Телеграфно подкастът доц. Борислав Цеков.

Носителят ще бъде обявен в петък. Не съм убеден обаче, че е назряло решението да я получи точно сега от Нобеловия комитет, добави Цеков. Ако не стане, догодина ще са се натрупали още повече основания, убеден е той.

С тази или без тази награда той създаде достатъчно процеси на международната арена, а я иска не толкова от лично тщеславие, а по-скоро да разчупи един модел при връчването на Нобеловите награди, обясни Борислав Цеков, който е автор на две книги за доктрината на американския президент и подготвя трета.

Гледайте утре целия нов епизод на Телеграфно подкастът.

