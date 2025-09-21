А ко извънземните дойдат и решат да внедрят високи технологии на американска земя, то те ще бъдат освободени от данъци при някои обстоятелства, гласи закон в Щатите.

НАСА не плаща данъци, защото е организация с нестопанска цел, получаваща пряка държавна подкрепа. Това позволява на космическата агенция да извършва всякакви трансакции, без да се страхува от данъчни проблеми (което не значи, че там няма строг контрол върху всеки цент). Ако извънземни внедрят високотехнологични проекти на американска земя, без да се регистрират като организация с нестопанска цел, обаче ще имат проблеми. Макар това да ни изглежда сега шеговито и странно, то в един момент може да се окаже съвсем истинска реалност. В Щатите от втората половина на 60-те години на миналия век усилено приемат закони, свързани с извънземните и начините, по които бихме общували с тях. „Телеграф“ направи проверка на някои от законите и правилата на американското и международното право за извънземните.

ООН

В ООН също отдавна са се замислили какво ще правим при среща с извънземни. Така през 1967 г. Организацията на обединените нации изготвя Договор за принципите, регулиращи изследването и провеждането на дейности в космическото пространство. Първоначално е подписан от Великобритания, Съветския съюз и Съединените щати, а в момента към договора са се присъединили 125 страни. Член 5 от договора постановява, че ако в космическото пространство бъде открита потенциална заплаха за Земята и нейните жители (включително извънземни), това трябва незабавно да бъде докладвано на ООН. Друг е въпросът дали това се спазва и изобщо някой някога дали би го направил.

Стерилността на всякакви контакти с извънземни също е регулирана със закон и това е много важно, за да бъде запазено както човечеството, така и евентуално извънземните. Така, когато на Марс бяха открити признаци на течна вода, всички започнаха да говорят за евентуално съществуване на живот на Червената планета и за необходимостта роувъри на НАСА да изследват региона. Но роувърите не промениха плановете си и не се отправиха да видят какво всъщност е това. Всичко е заради правилото за стерилност. Тъй като водата образува специален регион, където наистина може да съществува живот, изследването на района изисква оборудване с най-високи стандарти за стерилизация. Роувърите не отговарят на това изискване, така че не са се втурнали да задоволят нарастващия обществен интерес. В този ред на мисли, когато първите хора кацнат на повърхността на Марс, и на тях ще бъде забранено да посещават тези места, без да спазват най-строгите стандарти. Поне по закон ще е така.

Според Договора на ООН за космическото пространство никоя държава или човек няма право да притежава космически обект, тъй като той е собственост на цялото човечество. Хората, изпратени на Марс, няма да бъдат независими извънземни. Те ще спазват законите на страната, с чиято ракета летят. Следователно астронавтите на НАСА на Марс ще бъдат подчинени на законите на САЩ, а нарушаването на тези правила ще има последствия на Земята.

Хора

През 1953 г. американският адвокат Андрю Хейли публикува статия, в която обсъжда как трябва да се отнасяме към извънземните, ако се сблъскаме с тях. И задава въпроси: „Как бихме се отнасяли с тях? С враждебност? Като с граждани втора ръка?“ и др. Хейли следваше златното правило, вярвайки, че трябва да се отнасяме с тях така, както бихме искали те да се отнасят с нас. Австрийският адвокат Ернст Фазан усъвършенства идеята на Хейли и нарича полученото правило „метазакон“. То включва три принципа: 1. Хората нямат право да вредят на извънземни. 2. Хората и извънземните са абсолютно равни. 3. Хората трябва да уважават желанията на извънземните и да им осигуряват безопасно пространство.

Има една стара поговорка: „Никога не получаваш втори шанс да направиш първо впечатление.“ Така ООН, следвайки този принцип, разработва правила за поведение на астронавтите, в случай че някога налетят на извънземна цивилизация. Не би било добра идея, ако извънземните се сблъскат с някакъв груб тип в скафандър, чието поведение ги накара да повярват, че цялото човечество е такова и си заслужава да бъде изтребено.

През 1950 г. американските военни разработват план „Седем стъпки за контакт с извънземни“. Законно извънземните могат да бъдат отвличани и изучавани, но без да им се причинява вреда. Разбира се, че законите са едно, а спазването им – съвсем друго, не само у нас, но и по света, а явно и в останалата част на Вселената.

Георги П. Димитров