П рибирането на стайните цветя обратно у дома се случва най-често през октомври – месеца, в който отбелязваме по-сериозен спад на нощните температури. Разбира се, важно е да следите прогнозата, както и да наблюдавате растенията, тъй като някои от тях са по-чувствителни на промени в климата, докато други успяват да запазят добрия си и здрав вид, отлагайки подготовката за зимата.

Особености

Първата стъпка е планиране и преместване. Преди да позиционирате саксиите обратно, трябва да се запознаете с особеностите на терен. Например от съществено значение е количеството естествена светлина, която се допуска в стаята. Някои екземпляри имат нужда от много слънчева светлина, за да живеят добре, и обратното – съществуват такива растения, които цъфтят само и единствено на по-сенчести места. Температурата е другият фактор, който не бива да пренебрегвате.

Стайните растения са разделени на два вида - топлолюбиви и студоустойчиви. Ето защо е важно да разделите съществуващите стаи на групи за устойчивост на студ, като планирате да внесете саксии с цветя в къщата по различно време. Трябва да знаете, че нито едно домашно растение не може да стои на балкона през зимата, не си позволявайте експерименти. “Субтропичните култури могат да се оставят навън до първата слана, лимоните и мандарините дори се възползват от известно охлаждане, което помага за образуването на нови пъпки. Кактусите и други сукуленти се понасят добре с такава температура, но термофилните декоративни листни и цъфтящи стайни растения могат да получат измръзване и да загинат”, коментират цветари.

Преди да поставите финални щрихи, убедете се, че почвата е в добро състояние, а сухи листа липсват.

Стил

Нашият съвет е да използвате стайните растения като основен декоративен елемент в интериорната рамка през есента. Цветята така или иначе ще се намират във вътрешната част на жилището ви, ето защо няма нужда от разколебаване във фокуса на допълнения с прибавени още вази, картини, статуетки и пр. Това е в случай, че в действителност сте цветар любител и притежавате повече на брой растения. Ако се грижите за няколко цветя, опитвайки се да разнообразите стила на жилището си, както и да създадете положителен заряд, наблегнете на идеята за стилен и красив дом. Купете си цветарник, който излъчва минимализъм, с прави линии и оцветен в топли и светли нюанси. Ако параметрите на къщата или апартамента не ви удовлетворяват, заложете на вертикален модел, пести място и изглежда добре. Етажерките за цветя, в много случаи комбинирани с рафтове за книги и други пособия, също се оказват примамливи. Естетите едва ли ще ги подминат. Те създават усещане за лукс, но същевременно с това на комфорт и топлина.

Бихте могли да разположите някои от цветята според вида и размерите на холната маса, в някой ъгъл на всекидневната и дори в кухнята, където се предполага, че ще се готви. Преди това се поинтересувайте от спецификите растението и по-специално от най-добрите условия за отглеждане.

Стефани Тонева