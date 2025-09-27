У ченическият месец септември е към края си. Малки и големи вече са обособили специално място у дома – с бюро, помагала и аксесоари, за да изпълняват с усмивка и лекота домашните си задачи. При някои момчета и момичета учебниците са подредени под конец, други са стоварили огромната хартиена купчина в близост, така че всяка книга да е на не повече от една ръка разстояние. Трети – все още се лутат в избора на кът, където да съчетаят полезното с приятното, а именно зона за четене, в която освен задължителната литература да имат възможност да препрочитат и своите фаворити.

Ред

Любопитна подробност е, че едно такова местенце, изпълнено с неподправен чар, буквално провокиращо желание да отпочинеш с книга в ръка, се създава само в рамките на няколко часа. Разбира се, при ясна идея, предварително запознанство с параметрите на стаята и общата интериорна рамка. Ако сте от учениците, които държат на своята прилежност и ред, нашият съвет е да разделите жанровите книги от помагалата. Първите поставете на специална библиотека, например стенно разположена, а вторите съхранявайте в така популярните през последните няколко години меки или твърди органайзери. Кутиите ви могат да бъдат с различен обем и форма, както и изработени от няколко материала – дърво, пластмаса, плат и пр. Библиотеката обаче трябва да вдъхва усещане за почивка, уют и удоволствие, чувства, които често са повлияни от наличието на дърво в топли, меки и земни нюанси. Изберете напълно отворена библиотека – етажерка или рафтове, така че достъпът до книгите да е напълно улеснен. Ако сте от отбор „отличници“ и четенето за наслада не се разминава с четенето, което цели нови знания, то поставете фокус върху създаването на общ кът. Може да разположите библиотеката си на земята. В близост до нея да позиционирате удобно кресло или обемен, мек пуф. Изборът е във ваши ръце. За да е максимално пълна и пъстра картинката – инвестирайте в качествена и красива постелка или килим. Добре е наоколо да има естествена светлина и живи растения – и двете влияят на положителния приток от емоции и доброто здраве.

Поръчка

Ако имате поглед към интериорния свят, последните линии по отношение на мебели и цветове, не се колебайте да изберете за наследниците си уникален модел, изработен по поръчка. При този тип е от изключително значение – обемът, височината и общото качество на реализация. Всичко трябва да е максимално съобразено с личните нужди на детето ви. Например, ако отглеждате първокласник, то прекалено високите рафтове определено няма да са функционални. И обратно – ако тийнейджърът ви скоро ще завършва, но все пак обновява своята стая, №1 в списъка трябва да е идеята за удобството му.

Ако пък сте родители на деца, които връщат книги в библиотеките, не пазят старите си учебници, тетрадки и др., заложете на поставка за бюро – повечето модели могат да се намерят лесно, на достъпна цена и в различни размери. Събират от 2 до 15 книги.

За финал – маса за любимата чаша чай, течен шоколад или фреш. Всеки детайл за доброто прекарване с книга в ръка е от значение.

Стефани Тонева