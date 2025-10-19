АКЦЕНТИ:

България е в окото на бурята, но Бог я закриля.

2025-а е последната спокойна година.

Проблемът не е в еврото, а в спекулата.

Човешката безотговорност е в основата на много природни бедствия.

Божидар Караджов е ясновидец и мистик. Той е единственият българин, вписан в класация на най-известните пророци в света. Тя бе направена през 2018 г., като в нея бяха заснети ясновидци от Европа, Азия, Америка. В началото на 2015 г. единствен той с точност предсказа трагедията с авиокатастрофата над Френските Алпи. Първи провидя страшния пожар във влака по линията София – Кардам. Може да се каже с право, че винаги е познавал резултатите на изборите в България. В началото на 2014 г. само той разкри за бъдещите тогава проблеми между Русия и Украйна и последвалото отцепване на Крим. Списъкът е дълъг. В последното си интервю пред „Телеграф“, когато нещата между Тръмп и Мъск изглеждаха много приятелски, позна за разрива между тях.

Божидар Караджов има издадени няколко книги. Едната от тях – „Индиго децата на България“, е преведена на английски и руски. Призната е от критиците и у нас. Казва, че телефонът за записване е: 0899 697 393. Опитва се чрез дарбата си, а също и с помощта на делфини да помага на деца с аутизъм.

- Г-н Караджов, какво предвиждате за България през следващите месеци?

- България навлиза в период на висока социална чувствителност и обществена умора. Хората вече усещат, че търпението им се изчерпва – натрупаха се много разочарования от обещания, които не се реализираха, както и от липсата на стабилност. Виждам вълна от недоволство, която ще се прояви особено осезаемо през ноември. Това ще бъдат протести на различни социални групи – не само политически мотивирани, но и икономически. Причината е ясна – растящите цени, ниските доходи и усещането за безнадеждност. Хората ще започнат да изразяват позиция по-смело. Ще се появят нови обществени лидери, които ще говорят откровено, без страх. Тези събития няма да са краткотрайни – те ще дадат начало на по-дълбоки промени в обществото през 2026 г.

- Ноември ли ще бъде месецът с най-много протести или ще се прехвърлят и догодина?

- Да, ноември е ключов месец – своеобразен връх на общественото напрежение. През декември ситуацията временно ще се успокои, хората ще се концентрират върху празниците, но под повърхността ще продължи да тлее недоволството. От февруари нататък, с настъпването на пролетта и с реалното осъзнаване, че реформите не се случват, както ни се иска, напрежението ще се върне с нова сила. През 2026 година ще има ясно изразено искане за промяна на управлението и на модела на управление изобщо.

- Тогава правителството ще успее ли да изкара мандата си?

- Не. Настоящото правителство няма да изкара пълния си мандат. Виждам го ясно – падането му е въпрос на месеци, не на години. Ще има поредица от скандали, вътрешни конфликти и разединения между партньорите в коалицията, които ще направят невъзможно нейното оцеляване.

- Ще има ли нови избори или това Народно събрание ще излъчи нов кабинет?

- Ще има нов Министерски съвет, но той ще бъде по-скоро компромисен вариант, излъчен от същия парламент – нещо като „временен баланс“. След него обаче страната ще върви към предсрочни избори. Това ще се случи в първата половина на 2026 година. Политическата сцена ще се пренареди – ще се появят нови политически формации и неочаквани обединения. Във властта ще настъпи вакуум, който ще бъде запълнен от лица, за които в момента дори не се говори. Тази промяна няма да дойде внезапно – тя ще узрее с натрупване, но ще бъде неизбежна. България ще влезе в период на преход, който ще продължи около година и половина, докато се формира нов, по-устойчив модел на управление.

- Това свързано ли е с въвеждането на еврото?

- Не бих казал, че еврото е пряката причина. Проблемът не е във валутата, а в начина, по който се управлява икономиката. Цените на стоките, горивата и услугите ще продължат да се колебаят, но не толкова заради еврото, колкото заради спекула, монополи и международни фактори.

- Ще има ли стабилизиране на цените?

Цените в момента са достигнали своя пик, но има силен елемент на спекула. От март 2026 година започва период на постепенно успокояване – особено в сектора на храните, енергията и транспорта. Хората обаче трябва да бъдат внимателни – ще има нови продукти и услуги, които ще поскъпнат изкуствено под претекст за евровъвеждане. Това е тактика, която ще се използва от определени среди. В икономически план България ще започне бавен, но стабилен ръст след март 2026 г., като двигатели ще бъдат туризмът, земеделието и малкият бизнес.

- Наближават президентските избори. Ще има ли изненади на политическата сцена?

- Да, и то големи. Ще се появи нов, силен кандидат за президент, който ще бъде свързан с т.нар. градска десница, но ще надхвърли тесните партийни граници. Това ще е интелигентен, умерен, стратегически мислещ човек, който ще вдъхне доверие и ще обедини разочарованите от системата. Този кандидат ще получи широка подкрепа от различни посоки – и от леви, и от десни, и от центристки среди. Виждам около него силна енергия, нов етап за България – лице, което ще донесе нов тон и морал в политиката. Ще има изненади и при вицепрезидентската институция – очаквам жена с голямо обществено доверие и силна кауза.

- Ще бъде ли прекратена практиката за купуване на гласове?

- За съжаление – не. Купуването на гласове няма да изчезне. То просто ще се извършва по по-завоалирани схеми. Това не е само български феномен – наблюдаваме подобни процеси и в други страни.

- Виждате ли природни катаклизми, които ще засегнат страната в следващите месеци?

- Да. През ноември има сериозна опасност от наводнения в Северозападна България – Видинско, Монтанско и Врачанско, причинени от комбинация от проливни дъждове и лошо поддържани речни корита. Освен това в следващите месеци ще бъдат регистрирани три земетресения – слаби до умерени, но ще създадат напрежение. В съседна Турция и Гърция също ще има трусове, които ще се усетят и у нас. До края на ноември ще има и няколко сериозни горски пожара, причинени най-вече от човешка небрежност.

- Тоест природата отново ще ни напомни за себе си ли?

- Природата ще напомни много ясно за себе си. Това ще постави на дневен ред темата за готовността на държавата при подобни бедствия. Важно е да се знае, че над 80 процента от пожарите са умишлени – вследствие на човешка небрежност или корист. Хората често подценяват силата на природата. Безконтролното изсичане на гори, изхвърлянето на отпадъци и човешката безотговорност са в основата на много бедствия.

- Очакват ли ни нови епидемии през зимата?

- Да, но не в мащабите на пандемия. Очаква се ръст на вирусните инфекции, особено на респираторните. Ще се появят нови щамове – един внесен отвън, а два – мутирали от досегашните. Ще се засегнат деца и възрастни, но системата ще се справи. Те няма да бъдат толкова опасни, колкото COVID-19, но ще засегнат голям процент от населението. Ще има повече болни, но по-малко тежки случаи. Виждам обаче и положителна тенденция – медицината ще направи голяма крачка напред. Ще бъдат въведени нови терапии и ваксини с по-малко странични ефекти.

- Ковидът завръща ли се?

- Ковид не е изчезнал, но вече не е заплаха. Организмите ни са изградили устойчивост. Ще има отделни случаи и локални огнища, но няма опасност от глобална пандемия. Основният съвет е: укрепвайте имунитета, стойте на чист въздух, не се поддавайте на страх.

- Войната по пътищата има ли шанс да намалее?

- Да, но не веднага. Напротив – до края на зимата ще има увеличение. Ще има още тежки инциденти, но от пролетта на 2026 г. започва лек, но забележим спад в катастрофите. Това ще стане възможно благодарение на по-добър контрол, нови технологии за наблюдение и повече камери.

- Само новите технологии ли могат да помогнат?

- Новите технологии, видеонаблюдението и по-строгите санкции ще дадат резултат, но не веднага. Важно е да се каже, че ще се промени и мисленето на хората. Младите ще започнат да осъзнават, че воланът не е оръжие. Държавата ще инвестира в по-добра пътна инфраструктура и възпитание по безопасност на движението още в училище.

- Виждате ли глобални събития и промени, които да бележат световното развитие в края на годината?

- Светът навлиза в период на преход между стария и новия ред. До края на 2025 г. ще станем свидетели на социални вълнения и икономически сътресения в ключови държави. Виждам голяма криза и във Франция, и във Великобритания – свързана с безработица, миграционен натиск и вътрешно напрежение. В Германия също ще има сътресения, но там обществото ще се мобилизира по-бързо. В САЩ предстоят масови протести и разделение, но това ще е и началото на нов политически курс. Доналд Тръмп ще предприеме нови санкции срещу Китай и Индия, което ще промени световната икономическа карта. Предстоят и мащабни кибератаки.

- Какви?

- Една от тях ще засегне метромрежата в голяма европейска столица, което ще предизвика транспортен хаос и паника. Друга ще блокира влаковите системи в Западна Европа – за щастие без човешки жертви, но с големи икономически щети. Всичко това показва, че човечеството навлиза в нова ера – дигитална, но и изключително уязвима.

- Говорите за криза във Франция, нали?

- Абсолютно вярно е, че Франция навлиза в дълбока икономическа и социална криза. Тя ще се прехвърли и върху Великобритания, Германия и частично Италия. Това ще доведе до нова вълна от протести и бунтове в Западна Европа.

- Това ще засегне ли еврозоната?

- Еврозоната няма да се разпадне. Ще има напрежение, преразглеждане на бюджетите и финансови корекции, но системата ще устои.

- Виждате ли директна война между НАТО и Русия?

- Не. Тази опасност няма да се реализира. Войната ще остане хибридна – чрез икономически, информационни и политически инструменти. Пряк сблъсък няма да има.

- Възможен ли е траен мир в Газа?

- Да, но не в близките години. Ще има спорадични атаки и напрежение, но постепенно ще започне процес на стабилизация. Мирът ще дойде след ново поколение лидери и промяна на мисленето в региона.

- Какви други глобални тенденции очаквате до края на годината?

- Както отбелязах, ще има сериозни социални сътресения в Европа – особено във Франция, Германия, Великобритания, може би и в Австрия. Там ще избухнат масови протести срещу високите цени и мигрантската политика. Това ще накара много българи да се върнат у дома. Светът навлиза в нов цикъл – икономическа преоценка и духовно прераждане.

- Мнозина астролози, и не само, твърдят, че 2025-а е последната спокойна година. Какво мислите вие?

- Напълно вярно е. От 2024 година насам светът навлезе в нова енергийна фаза – на осъзнаване и духовност. Това е период, в който човечеството ще трябва да се върне към основните ценности – доброта, състрадание, чистота на мисълта. След шест години ще видим плодовете на това пробуждане. Но дотогава ще преминем през доста катаклизми и геополитически трусове. Турбуленцията ще се измести към Азия, а Европа ще се стреми да запази равновесие. 2026-а ще бъде година на духовни изпитания и осъзнаване. Ще има сътресения, но и надежда. България ще бъде в окото на бурята, но и под Божия закрила.

- Какво трябва да знаят българите за това бъдеще?

- Да не се страхуват! Страхът е енергия, която блокира развитието. Да вярват, че България ще премине през трудностите и ще излезе по-силна. Имаме невероятна земя, силен дух и народ, който винаги се е изправял след буря. Вярвайте в себе си, в близките си и в доброто! Времето, което идва, ще бъде време на изпитания, но пак повтарям - Бог закриля България!

*Интервюто е взето на 10.10.2025, преди изборите в Пазарджик и договора за Газа.

Георги П. Димитров