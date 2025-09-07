К раят на лятото дойде, но за щастие на зрителите започва нов театрален сезон, като някои представления вече са с разпродадени билети.

Има заглавия за малки и големи, както и много гостувания. От „Телеграф“ се заехме със задачата да проверим с какво ще стартират част от театрите у нас.

Фасада

Нещо ново и интересно около Народен театър „Иван Вазов“ е, че билетите за премиерата на „Последният час на Мерилин Монро“ на 16 септември бяха изкупени. Деян Донков участва и режисира постановката, а в ролята на иконата Монро влиза неговата любима – Анна Кошко. Сценографията и костюмите са дело на Цецка Ивайлова, а музиката на Петя Диманова. Пиесата на д-р Вивиан Праматароф-Хамбургер и проф. Андреас Хамбургер, създадена по автентични документи и събития, разкрива истинската, драматична същност на голямата звезда Мерилин, скрита зад фасадата на съблазнителната блондинка, която милиони американци желаят. Травмите от детството, неуспешните бракове, жестоката мелница на снимачните площадки, алкохолът и барбитуратите, оплитането в мрежите на голямата политика и опасните връзки с братята Кенеди свързват Мерилин с известния учен и психоаналитик д-р Ралф Грийнсън, който също има своята скрита семейна драма, но всеотдайно се опитва да помогне на младата жена, прекрачвайки дори допустимата дистанция във взаимоотношенията им.

История

Народният театър „Иван Вазов“ стартира на 13 септември с постановката, донесла „Икар“ и „Аскеер“ на Владимир Пенев за ролята на поп Кръстьо – „Великденско вино“. От театъра обявиха също, че по случай началото на учебната година ще има намаления на билетите за ученици и студенти. Пиесата е на Константин Илиев, а режисьор този път е Явор Гърдев. Сценографията е на Павел Койчев, музиката – на Калин Николов, а костюмите са дело на Свила Величкова. „Повечето пиеси на Константин Илиев избягват клопките и лесното балансиране на ръба на позволеното, а онези, които се докосват до същностни за българската култура нагласи и ценности, до драматичното проблематизиране на българската рефлексия на най-важните събития както в българската история, така и в тази на ХХ век, ще останат сред най-доброто, създадено изобщо в българската драматургия: „Великденско вино“ и „Нирвана“ са само най-налагащите се имена“, пише преди години проф. Виолета Дечева. Постановката е поставяна преди това на същата сцена от Иван Добчев през 1993 г., а тогава в ролята на поп Кръстьо влиза Велко Кънев.

Основа

Сатиричен театър „Алеко Константинов“ малко изостава от останалите, като започва програмата си от октомври, но за сметка на това пък с премиера. Постановката „И най-мъдрият си е малко прост XXI век“ ще бъде представена пред публика на 1 октомври, билетите вече са в продажба, а директорът на Сатирата Калин Сърменов разказа: „Това е вариант на режисьора Венцислав Асенов, преведен на съвременен език. Темата е за компромисите, които прави един млад човек с идеята си да се развива. Смятам, че е страшно актуална в днешно време, защото постоянно сме заобиколени от млади хора, които са объркани. Като общество и среда не им даваме основа, на която да стъпят. Всички мислят за нова кола и пари, а не за личностното си развитие. Затова ми се искаше да пресъздадем тази история, разглеждайки я от гледна точка на времето, в което живеем. Минавайки през големи заглавия като Брехт и Стефан Цанев, в момента се опитваме да развиваме смисъла на сатирата“, сподели Сърменов пред „Телеграф“.

Подготовка

Националният музикален театър „Стефан Македонски“ има само едно обявено представление за септември, за малките зрители – „Ян Бибиян“, като билетите за него вече са разпродадени. Преди няколко дни трупата гостува във Велико Търново с „Кралят на валса – 200 г. Йохан Щраус – син“, а също така им предстои да посрещнат Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ на 18 септември. От трупата споделиха, че в момента са в „трескава подготовка“ и репетиции за предстоящия мюзикъл „Кабаре“, като гост-режисьор отново ще бъде Валентин Ганев, който неотдавна постави „Веселата вдовица“ на същата сцена.

Младежкият театър „Николай Бинев“ също стартира програмата си, фокусирана върху детските представления, с „Малката елфа“ на 7 септември, „Маншон, Полуобувка и Мъхеста брада“ на 13 септември и „Малката Баба Йага“ на 14 септември. Първото представление за възрастни ще бъде „Великият Гетсби“ по Ф. Скот Фицджералд на 17 септември. Режисьор и драматург е Елица Йовчева, сценографията е на Светослав Кокалов, а костюмите – на Александра Йотковска. Участват Рушен Видинлиев, Ангелина Славова, Венцеслав Димитров, Моника Иванова, Ния Кръстева, Светослав Добрев, Стефан Додуров, Теодор Ненов, Ярослава Павлова и още много други.

Чехъл

Театър „Сълза и смях“ също стартира с внимание към малките зрители с моноспектакъла на Олга Жечева-Чурчич „Дядовата ръкавичка“ на 11 септември. На 13 септември пък отново ще се изиграе добре познатото комедийно представление „Мъж под чехъл“ от Миро Гавран с участието на Кирил Ефремов, Тончо Токмакчиев и Албена Колева. Режисьор е Владлен Александров, а за сценографията е отговорен Иван Карев. Театър 199 „Валентин Стойчев“ ще започне сезона на 16 септември с постановката „Швейцария“ от Джоана Мъри-Смит. Режисьор е Владимир Люцканов, сценографията е на Венелин Шурелов, а костюмите са поверени на Елица Георгиева. В представлението участват Станка Калчева и Боян Арсов, който получи номинация „Аскеер“ за водеща мъжка роля. „Нашият спектакъл ви среща с Патриша Хайсмит, когато тя вече живее като отшелник в Швейцария и няма намерение да публикува повече романи. В дома й пристига енигматичен млад редактор, изпратен от нейните издатели, за да я убеди да напише още една история за харизматичния престъпник Том Рипли. Това, което ще последва, е неочаквано, смразяващо и смайващо... Но тук повече не можем да разкрием. Трябва да гледате постановката и със сигурност ще бъдете запленени от света на талантливата, ексцентрична и напълно магнетична мис Патриша Хайсмит“, споделят от трупата.

Вампири превземат Благоевград

Драматичният театър „Никола Вапцаров“ – Благоевград, ще започне с гостуващото представление на Здрава Каменова – „Жена на море“ на 29 септември, а дългоочакваната премиера на „Дракула“ по Брам Стокър ще бъде на 6 октомври. Режисьор на спектакъла е Стайко Мурджев, сценографията и костюмите са поверени на Никола Налбантов, а музиката ще бъде дело на Петър Дундаков. Романът в жанра готически ужас, повлиял толкова много на литературата, театъра и киното, ще бъде представен пред зрителите на Благоевград, а в ролите влизат: Койна Русева (гост), Ненчо Костов (гост), Александър Кендеров, Жанет Керанова, Катя Иванова, Матей Мичев, Мина Каукова (гост), Недиляна Павлик, Пепа Манева, Теодор Каракачанов.

Александър Пашов