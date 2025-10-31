С кандалът със сводника и педофил Джефри Епщайн продължава да взима жертви, въпреки че главният заподозрян вече не е между живите.

Тайни имейли показват, че покойният педофил е бил щедър спонсор за британския принц Ендрю и бившата му съпруга Сара Фъргюсън, като тя дори завела да види двете ѝ дъщери, когато бил освободен от затвора през 2009 г. Ендрю бе притиснат да се откаже от всичките си благороднически титли като брат на краля и син на покойната кралица Елизабет.

Коронавирус

Кралските фамилии са тормозени от различни, на пръв поглед маловажни скандали. Кралят на Нидерландия Вилем Александър влезе в медиите не с добри дела, а с разхайтеното си поведение. Докато всички холандци бяха заключени заради пандемията от коронавирус, той отпраши от уж затвореното летище и спретна шумен и многолюден купон на яхта в Гърция. Впоследствие той се извини публично и обяви, че се чувства като предател на своя народ.

По неприятен повод в новинарските емисии влезе и българската княгиня Калина. Тя бе призната за виновна и осъдена за шофиране след употреба на алкохол. Софийският окръжен съд потвърди присъдата на Районния съд в Самоков - 8 месеца условно присъда, както и глоба от 200 лева. Сакскобургготска е осъдена да плати и 17 953 лева, на колкото е оценен автомобилът, зад волана на който е хваната. Ако тя беше собственик, колата трябваше да бъде конфискувана. Дъщерята на бившия премиер и наследник на българските царе Симеон Сакскобургготски беше засечена зад волана след употреба на алкохол на 19 август 2023 г. след лека катастрофа на Боровец.

Четириъгълник

Скандалите никога не са били изключение за британското кралско семейство, но досега те бяха свързани предимно с изневери. Сегашният крал Чарлз III многократно изневеряваше на първата си съпруга – принцеса Даяна, с настоящата кралица Камила. Даяна пък му отмъщаваше, като поддържаше любовна афера с пенсионирания офицер Джеймс Хюит. Но лавината съвсем не свършва дотук. Намесва се и сестрата на покойната кралица Елизабет – принцеса Ан. Тя била известна с многобройните си любовници, а един от тях бил офицерът от запаса Ендрю Паркър Боулс, тогава съпруг на Камила. Така принцеса Ан влязла в любовен четириъгълник с Ендрю, жена му – Камила и Чарлз, който тогава бил още принц.

Унижен

Белгийската монархия бе разтърсена от най-сериозния сексскандал на новото хилядолетие, а крал Алберт II бе публично унижен от съда. В младите си години често се отдавал на многобройни безразборни връзки. След като през 1999 г. поредната любовница забременява и ражда дете, тя решава да търси издръжка от палавия крал.

Следва титанична съдебна битка за признаване на бащинството. Алберт яростно отрича да има каквото и да било общо с детето. Под натиска на общественото мнение кралят се оттегля от трона, но битката не спира. Кралят е осъден да даде ДНК проба, а той отказва. Тогава съдът в Брюксел отсъжда Алберт да бъде глобяван с по пет хиляди евро всеки месец, докато не даде проба. Накрая той се пречупва. Пробата доказва, че кралят е биологичният баща на Делфин Боел. Цели 51 години след раждането си тя е провъзгласена за принцеса.

Истината е, че Алберт наследява склонността си да се забърква с различни жени от баща си Леополд III. Той имал безброй любовници, но една от тях не могъл да скрие и това била звездата в бързото пързаляне с кънки Лизелоте Ландбек. Тя била европейска шампионка и фаворит за олимпийска титла, когато точно преди Олимпиадата разкрива, че е бременна от краля. Ражда дъщеря Ингеборг, а Леополд абдикира от престола.

Безспорно най-известната абдикация на 20-и век е тази на Едуард Осми във Великобритания, брат на крал Джордж Шести и чичо на покойната кралица Елизабет Втора, прачичо на сегашния монарх Чарлз. Едуард абдикира заради жена – Уолис Симпсън, за която не му е разрешено да се ожени, защото е разведена американка. Различни времена, различни нрави.

Петрол

Малкото княжество също бе разтърсено от кралски скандал, но той нямаше общо със сексуалните подвизи на принц Албер, който никога не се е срамувал от репутацията си на плейбой. През 2016 г. избухва аферата Unaoil и се оказва, че петролният гигант върти далавери за милиарди евро. Европейският съюз е в шок от разкритата паяжина от подкупи, нагласени обществени поръчки и контрабанда на иракски петрол. Въпреки нарушенията се оказва, че всъщност всичко е било наред, защото според местното законодателство никой не може да търси сметка на монарха. Цялата вина е стоварена на премиера Серж Теле, а Албер се измъква сух с условие да промени законодателството и да вземе мерки срещу корупцията.

Обида

Датската кралица Маргрете шокира сънародниците си, като премахна благородническите титли на внуците си. На пръв поглед така децата получават шанс за нормален живот, но в монархиите това правило не важи. Според близки на кралицата тя не взема решението от добро сърце. Нейният покоен съпруг Хенрик публично поискал след смъртта му да не бъде погребван до Маргрете. Причината била, че през целия си живот чакал да получи титлата „крал”, но това така и не станало. Затова Маргрете иска да освободи от подобни бъдещи неволи своите внуци.

Норвежкото кралско семейство има своите проблеми и те са свързани с принцеса Метте-Марит и нейния син. На младини тя била известна като лека жена, пристрастена към дрогата. Ражда дете на осъден престъпник, а по-късно се жени за престолонаследника - принц Хакоон. Норвежците били ужасени от новоизпечената принцеса и бурното ѝ минало. Тя се кротва, но това изобщо не важи за сина ѝ, който се явява доведено дете на престолонаследника. През август тази година на Магнус са повдигнати обвинения в 32 криминални престъпления. Той е съден за трафик на дрога, участие в организирана престъпна група и поне четири изнасилвания. Почти никой не се съмнява, че младежът ще влезе зад решетките. Той дал безценно доказателство на прокурорите, като заснел с камера всичките си „подвизи”, включително побоите и бруталните изнасилвания.