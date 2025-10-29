Ц ветовете имат лечебна сила. При хромотерапията се използва въздействието им върху психическото състояние и върху самочувствието на човек.

Още от най-дълбока древност е известно, че различните багри са способни да въздействат върху здравословното и емоционалното състояние на хората.

Релакс

Проучвания, направени през последните години, показват, че цветовете оказват благоприятно въздействие при неврологични проблеми, безсъние, аутизъм, депресия и много други заболявания. Багрите, които ни заобикалят всекидневно, влияят на нашето настроение и енергия. Те могат да бъдат използвани за повишаване на мотивацията, концентрацията, за успокояване и за релакс. Хромотерапията се използва в много съвременни СПА центрове. Тя се прилага под формата на цветен душ. Така имате възможност буквално да се къпете в цветове в специална душ кабина. Есента вече е тук и ни радва със своите красиви багри. Дори само една разходка в парка и съзерцанието на жълто-червените листа може да се окаже целебна за нашата психика.

Метаболизъм

Жълтият цвят подобрява нашето настроение и помага да сме фокусирани. Чудесно е да се обградите с него под формата на прибори, дрехи, интериор, че дори и със слънчеви очила със стъкла с жълт оттенък. Смята се, че жълтият цвят подобрява храносмилането и метаболизма. Не забравяйте да включите в диетата си и жълти храни като лимони, тиквички, чушки, ананас, ябълки, круши. Изследванията показват, че жълтото подпомага творческата дейност, стимулира мисловния процес и подобрява паметта. Помага и при депресия. Оранжевото пък зарежда с енергия, също подобрява паметта и прави ума ни по-гъвкав. Яркочервеният цвят пък ускорява пулса и кръвообращението и повишава адреналина. Затова този не бива да се носи от хипертониците и хората с високо кръвно налягане. Препоръчва се сутрин да се обградим с червени предмети, защото този цвят повишава тонуса и благоприятства за доброто настроение.

Напрежение

Ако сме напрегнати и изнервени, трябва да заложим на зеленото, защото то намалява напрежението. Специалистите, изследващи цветовете, са доказали, че тъмносиният цвят има уникална способност да понижава кръвното налягане. Той е сред най-ползваните за лечение, защото оказва и положително влияние върху гръбначния стълб и благодарение на неговия обезболяващ ефект се прилага при лечението на мигрена, удари и възпаления.

Килограми

Различните багри могат да помогнат да се сдобием с по-стройна фигура. Има цветове, за които се смята, че намаляват апетита, отвличат вниманието ни от сладките изкушения и действат мотивиращо. Така например синият цвят потиска апетита. От всички цветове в спектъра терапията със син цвят е силно потискаща глада. Синьото определено е един от най-добрите цветове за отслабване. Може да сервирате менюто си и в сини чинии, да ползвате прибори в този цвят. Хапвайте и сини боровинки. Те не само са вкусни и полезни, но могат да окажат влияние върху апетита ви заради интензивния си цвят.

Автор: Цвета Дилова