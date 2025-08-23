А стролозите смятат Девата за най-чистата зодия и това е свързано преди всичко с хигиена на морала, което не означава, че всички са неопетнени херувими, но поне се стремят да живеят според собствените си разбирания за чест.

А техните разбирания за чест, морал, ред и сигурност винаги са собствени, но околните трябва да се съобразяват с тях.

Земя

Техният елемент е земята, което им дава стабилност и уравновесеност в повечето случаи. А планетата управител Меркурий ги дарява с точност и бързина на мисълта, която никой друг не може да постигне. Тази най-бърза планета дава характеристика и на зодиакалното им качество подвижност.

Девите са сложни същества с нееднозначни личности характеристики. С еднаква сила могат да бъдат ненадминати гении и затворени в себе си типове, смятани за темерути или пропаднали от околните. От тях стават както ангели на доброто, така и идеални престъпници.

Както и другите земни знаци (Телец и Козирог), Девите също са известни със своята щедра природа и ненаситно желание да обичат и да бъдат обичани.

Посока

Родени са между 23 август и 22 септември, известни са със своята грижовност и склонността да направят всичко за човека, когото обичат. Но трудно се стига до сърцето на Девата, което често се оказва непревземаема крепост, до която само малцина могат да стигнат.

Девите са известни с практичния си подход към живота. За тях редът и дисциплината са водещи неща.

Родените под покровителството на шестия поред знак в астрологическата подредба се стремят към съвършенство, но понякога вътрешният порив да бъдат перфектни във всичко, което правят, може да се превърне в голямо разочарование, че това не е възможно. А то може да засили някои негативни тенденции в характера, като вродената им прекалена мнителност.

Девите имат една от най-добрите памети от всички зодиакални знаци. Дарени са свише с множество положителни черти на характера, но понякога склонността им да прекаляват може да доведе до това – тези характеристики да станат отрицателни.

Някои от негативните особености на Девата включват нуждата от прекомерен анализ на някои дори незначителни ситуации и критичност както към себе си, така и към всички останали в живота им. Критичният им поглед е причина за лесното им разочарование и понякога много избухлив нрав.

Девите са уникални по своята същност и никога няма да направят нищо наполовина. Проявените понякога скромност и смирение са това, което привлича хората към тях, в крайна сметка разкривайки красотата на Девата.

Астролози със склонност към психологията са направили подредба на положителните и отрицателните качества на Девата, но и тук всичко е условно.

Положителни

Логика. На първо място е така присъщата логичност. Девата ще анализира всички възможни елементи на мислене, преди да вземе решение. Не обича да се обърква, така че ще разгледа всички страни, преди да даде решение на даден проблем.

Трудолюбие. Девата знае, че хубавите неща идват при тези, които ги заслужат, така че ще работи усилено, за да получи всичко, което иска. Често има безсънни нощи, за да свърши цялата си работа навреме. Упоритостта в повечето случаи не остава незабелязана и мнозина се възхищават на всеотдайността на Девата.

Артистичност. Креативността на Девите винаги е на високо ниво. Те използват изкуството като начин да избягат от проблемите си или да ги решат. Радват се да изразяват себе си чрез музика, танци, актьорско майсторство, писане или рисуване. Ако някога сте се чудили как се чувства една Дева, просто погледнете нейните творения, независимо в коя област са.

Наблюдателност и памет. Девите имат невероятни спомени. Те могат да си спомнят неща, случили се в ранното им детство, които повечето хора не биха помнили или не биха забелязали. Постоянно извикват стари спомени, които са ги карали да се чувстват добре или да се усмихват.

Вярност. Ако имате романтично място в живота на Дева, тя ще ви покаже, че е една от най-лоялните зодии. Стреми се никога да не ви разочарова, но романтично гледа обикновено само на един човек. Любовта им много трудно се завоюва, но след това е безгранична и те винаги ще бъдат верни.

Доброта. Девите са смятани за едни от най-милите знаци в астрологията. Те са изпълнени с любов и нежност. Сърцата им остават добри и смирени, тъй като винаги се опитват да помогнат на всички и на всичко в живота си.

Търпеливи. В повечето случаи Девите са високо ценени за търпението, което проявяват към другите. Те често се опитват да намерят доброто у хората и се доверяват на добри приятели и хора в живота си.

Отговорност. Ако давате инструкции на Дева, тя вероятно ще обърне внимание на детайлите и ще ги следва стриктно. Тя обича да й се доверяват в дадена ситуация и не иска да разочарова никого. Тя просто иска човекът, който й е дал инструкциите, да се гордее с нея.

Доверие. Повечето Деви се стремят да бъдат надеждни. Те искат всички да знаят, че винаги са до тях, независимо от всичко. Дева ще бъде първата, която ще отговори на обаждането ви, и последната, която ще напусне ситуацията, когато имате нужда от нея.

Скромност. Девите обикновено, но не винаги, са скромни и често смирени по природа. Харесва им, че хората ги възприемат като земни същества. Често поставят другите пред себе си. Те се гордеят с постиженията си, но никога не са твърде самонадеяни.

Негативни

Ето и някои негативни характеристики, определени от астролозите.

Свръхнаблюдателност. Макар паметта им да е чудесен инструмент за тях, тя е и причина за тревожността им. За съжаление те може да си спомнят за инцидент, който им се е случил преди години, и да се свият от това, че са го позволили. Те често се самонавиват и понякога възприемат неща, които са във въображението им, а не в реалността. Възможно е тревожността им да надделее в много ситуации.

Критичност. Те може да имат добро критично мислене, но са известни и с това – колко са взискателни и към другите, а това понякога може да прехвърли границата. Дори без да се взема предвид колко осъдителни са, понякога чувстват, че хората не се стараят достатъчно или не се стараят толкова, колкото те (могат или искат).

Упоритост. Понякога това положително качество може да се превърне в ненужен инат. Когато Девата има визия за това, което иска, никой не може да й каже друго. Дори ако някой има идея да я насочи в по-добра посока, Девата най-вероятно ще се затвори в себе си и няма да го слуша. Девите не се колебаят да направят дръзки ходове, дори да имат чувството, че не са правили.

Скованост и пренапрежение. Понякога Девите трябва да се научат да се отпускат. Те се претоварват с работа, но трудно смъкват напрежението от плещите си. Приятелите на Девите играят ключова роля в това да им помогнат да се научат да се отпускат.

Свръхзащита. Девите обичат хората, но преди всичко са готови да мислят, че едва ли не целият свят е излязъл на поход срещу тях. Те могат да забравят да се грижат за себе си и нуждата им да угодят на всички понякога става много нездравословна за тях самите.

Лесно се разочароват. Като перфекционисти, Девите са много взискателни към себе си. Те не искат да бъдат нищо по-малко от идеалния образ, който имат за себе си в съзнанието си. Буквално ще унищожат целия проект, ако почувстват, че не е перфектен от самото начало. Това ги кара лесно да се разочароват както от околните, така и от някои собствени действия.

Прекалено обмисляне. Девите обичат да мислят и премислят. Те постоянно разсъждават за нещата, които са направили погрешно в миналото, и това ги притеснява безкрайно. Те дори подлудяват приятелите си с прекаленото обмисляне на всичко, което правят. Единственото, което ги успокоява, е сънят, но дори и той сякаш не трае дълго.

Прекалено независими. Девите обичат да правят нещата сами дори ако наистина се нуждаят от помощ. Те предпочитат да опитат всичко, което знаят, преди да поискат помощ. Това е така, защото са много независими и не обичат да притесняват хората.

Лесно се дразнят. Това никога не е умишлено, но те просто не могат да се сдържат, особено ако са в зоната на напрежение и някой се появи и наруши спокойствието им. Когато това се случи, те ще отговорят с лек или по-силен гняв.

Придирчиви. Девите обичат да бъдат прецизни в решенията си и имат определен начин за почти всичко, независимо дали става въпрос за връзки, храна, или дори за телевизионните предавания, които ще гледат. Тяхната придирчивост им пречи да се носят по течението на живота.

Конци

Девата е един от най-добрите пазители на тайните – свои и чужди, но само когато има изгода, отсичат вещите астролози. Иначе благодарение на планетата си покровител Меркурий представителите на тази зодия обичат да бъдат в ролята на кукловоди, макар и понякога да стават самите те марионетки. Девите са склонни да дърпат конците, а след това да гледат сеир как другите ще се справят или провалят. Та въпросният Меркурий дарява зодията с гъвкав ум. Девите имат потребност от ред и най-добре я удовлетворяват, като намират място на всеки предмет, а това важи още повече за всяка мисъл или чувство. Родени са да създават методи и структури. Не държат на всяка цена да са номер едно (но пък им е хубаво), достатъчно им е само да дърпат конците зад кулисите. Падат си по тайните и чистотата – духовна и физическа.

Независимо че минават за тихи и кротки, в някои случаи може да избухнат по съвсем незначителен повод, за някоя дреболия за другите, която стотици представители на различни от Дева зодии биха отминали незабелязано. Не са от хората, които ще оставят делата си на произвола на съдбата.

Готови са да се борят за каузата си. Надарени са с фантазия, която им помагат да се справят в трудния делник. Работата, с която се захванат, извършват с любов и себеотдаване. С постоянство и търпение успявате да се справят с трудностите и проблемите, но не обичат да рискуват, залагат на сигурността. Не са им чужди дълбоките чувства, но предпочитат да не им дават външен израз.

Любов

В любовните взаимоотношения Девите се стремят да бъдат честни, лоялни, внимават да не дават поводи за ревност и очакват емоционална топлота и преданост.

Жената Дева в леглото няма илюзии за секса или за невероятни желания. За нея това са напълно естествени неща. Не обича мъжете тип „бързи завоеватели“. Предпочита този, който има достатъчна самодисциплина и е способен да чака, докато връзката логично стигне до неизбежните сексуални взаимоотношения.

Мъжът Дева в леглото не залъгва момичетата. Ако тя се постарае да си спомни как е започнало всичко, ще разбере, че сама е предложила среща. Той е прекалено плах. Двамата са се запознали само защото някой ги е представил един на друг или са били колеги. Най-добре да бъдете точни на срещата и да не закъснявате, а и по-нататък да се придържате към това правило – пунктуалността е крайно важна. Освен на нея той се възхищава и на тактичността, самообладанието, добрите маниери и способността да се говори на най-различни теми. Той предпочита сам да избере мястото на срещата и ще се представи прекрасно.

С Девата можете да живеете дълго и щастливо само ако още в началото изясните статута на взаимоотношенията си и си оставите свой собствен свят, в който да не го/я допускате. Те не обичат проявите на прекалена загриженост, нито прекалените глезотии.

За да съблазните Дева, използвайте класическия сценарий – вечеря на свещи с бутилка изискано вино. В секса, както и навсякъде другаде Девата предпочита предварително да знае правилата – какво ви харесва, какво не ви харесва и докъде може да се стига с експериментите. За да продължи връзката ви по-дълго, е добре непрекъснато да го/я хвалите колко добър/а любовник е. Девите невинаги успяват да почувстват партньорите си и на моменти затварят очи и сами изживяват екстаза си.

Три

Склонни са към три различни състояния едновременно – апатия, безпокойство и песимизъм. Имат лабилна нервна система, често са напрегнати, не могат да се отпуснат.

Според Девите доброто материално състояние се постига не толкова с добри приходи, колкото с пестеливост и икономии. Девите могат да похарчат много повече за чужди или полупознати хора, за да не ги помислят за скръндзи, отколкото за себе си и семейството си.

Ще ви трябва много време, за да разберете истинското мнение на Девата за вас, ако изобщо се стигне до това. Може да ви обсипва с мили думи, а връзката ви да продължи не повече от седмица. От друга страна, може да не ви направи нито един комплимент, а да се окажете влюбени до уши – Дева, иди, че я разбери.

Девите се гордеят с добрия си вкус, той сякаш им е вроден и винаги знаят какво да харесват. Имат мнение по всеки въпрос, дори и да не го казват.

Но не позволявайте безпокойствата на Девата (които често са неоснователни, но пък винаги се чуват шумно) да завладеят и вас. Родените под този знак вечно се тревожат за нещо. Безполезно е да ги убеждавате, че опасенията им няма да се оправдаят. Те ще продължават да се безпокоят – така се защитават от възможни неприятности.

И мъжете, и жените, родени под закрилата на Дева, ценят полезните и практичните подаръци. Те често си имат хоби и непременно се вълнуват от някакви въпроси. Девите рядко извършват каквито и да било постъпки под влияние на моментното настроение – във всеки случай поне се стараят да го избягват. Планират внимателно всичко и обмислят предварително ходовете си. Прекрасно се подготвят за важни събития, смятат астролози.

Георги П. Димитров