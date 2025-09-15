З вездите и планетите в края на лятото и началото на есента през септември ще ни помогнат да разкрием вътрешния си потенциал и да избегнем типичните житейски грешки, твърдят астролози и виждат условия за добро начало на есента или поне на първите часове от нея.

Общо в хороскопа се очакват криволици за втората половина на септември, но тук важи с пълна сила как негативите за един са позитиви за друг и енергията в случая не се губи, а само преминава от благоразположение към едни и отдръпване от други.

Всеки знак обаче си има свои собствени проблеми, с които трябва да се сблъска този месец. Началото на есента може да бъде трудно, но много интересно и приятно. Почти от самото начало на месеца ни очаква ретрограден Уран, който стартира вече на 6 септември. Той според астролозите внася неприятни корекции в живота на почти всички знаци, но това, което Уран не прави, ще направи вместо него изключително разрушителната в случая Венера в Дева от 19 септември. От друга страна обаче, от 22-ри Марс в Скорпион ще ни даде сила. Това означава, че много сили ще бъдат изравнени, така че месецът, както се видя вече, продължава да бъде интензивен, труден, но може да бъде и много, много продуктивен.

Тази година есенното равноденствие се пада в 21:19 ч. на 22 септември. Календарната и астрономическата есен този път съвпадат, което астролози виждат като добър знак. Та ето някои насоки по зодиакални знаци за последните дни на лятото и началните на есента, до края на септември. Уговорката, която по традиция се прави, че това са общи посоки, но в същото време всичко конкретно си зависи от наталната карта на даден човек и кое как там минава в отделните домове и градуси.

Овен

За представителите на този зодиакален знак всичко се очаква да бъде много двусмислено и разнопосочно. Напълно възможно е Овенът да си помисли, че всичко е загубено, но това не е така – казват с вещина астролозите. Неуспехите през последните седмици на септември за тези хора ще бъдат своеобразна поличба, символ на приближаващ успех в бъдеще. Дребните неприятности са досадни, но ни правят по-внимателни. И все пак в средата на септември се очаква да настъпи период на спокойствие и стабилизиране на енергиите. По-добре е втората половина на месеца да се посвети на почивка, релаксация, тихи домакински задължения, като така много по-лесно ще бъде направен преходът между сезоните климатично и астрологично. Можете да правите съвместни дейности с половинката си, с деца, с родители. Добре е да имате социални изяви. Досега през септември за вас уикендът бе добра възможност за почивка, но през последните седмици на месеца през уикендите е по-добре да смените обстановката: да отидете сред природата, на екскурзии, въобще да забравите за пасивното почиване вкъщи и да преминете към активно ходене сред природата, града и хората – въпрос на настройка, но не тъпчете на едно място.

Телец

Правилната психологическа нагласа може да реши много в началото на есента за Телците. Звездите бяха в добра позиция до средата и последните дни на лятото, така че е необходимо да използвате всяка удобна възможност, за да преодолеете съмнения, страхове и всякакви възможни комплекси. Това е чудесно време за вътрешни трансформации. Като цяло втората половина на септември може да се нарече време на учене и придобиване на знания. Телецът може да научи повече полезна информация, отколкото е получил през всички предходни месеци на тази година. За него краят на лятото и началото на есента се очертава силен етап. По това време информационните потоци ще бъдат много мощни, много бързи, твърдят астролози, гледайки подредбата на планетите. Това е чудесен период преди всичко за интелектуална работа.

Близнаци

Физическата активност би трябвало да помогне на Близнаците да привлекат късмет в края на лятото и началото на есента по каквито и непознати улици да вървят. Трябва да ходите повече, да спортувате, да се упражнявате. Собствениците на летни вили и зеленчукови градини ще имат особен късмет, твърдят астролози. Общуването с хората също е важно, защото Близнаците сега имат възможност да научат много нови неща. Клюките и слуховете обаче могат да се разпространяват по-бързо през втората половина на септември, така че трябва да вярвате само на доказани факти. Трябва да сдържате негативните емоции и ако е възможно, изобщо да не им обръщате внимание, защото те могат да лишат представителите на този знак от късмет. През втората половина на септември Близнаците могат да проявят изразено негативни качества, което ще се отрази на отношенията с близки, техните половинки и приятели. Въобще – бягайте от негативното, пък дори да е на принципа за дявола и тамяна.

Рак

През втората половина на септември Раците трябва да се съсредоточат върху любовната сфера. Много представители на този знак се очаква да имат късмет, за да намерят своята сродна душа. Те трябва да започнат да се срещат с хора, увеличавайки привлекателността си. Това е чудесно време за романтика, за комуникация. Разбира се, не бива да забравяте за работата си и бизнеса, но те изискват строго определено време: делнични дни - за работа, уикенди - за почивка. Престоят сред природата, работата в градината се очаква да ви помогне да се отпуснете психически, да забравите за проблемите, да се настроите на правилната вълна. Вие сте от зодиите, които точно заради силното наличие на елемента вода в силите могат да извличат подкрепа от открити пространства и най-вече от гори и полета в близост до водоеми и подводни реки. Краят на лятото и есента се очаква да бъде много продуктивно време, което си струва да отделите за себе си и семейството си.

Лъв

Както всички зодии, свързани с елемента на огъня, в края на лятото и началото на есента различни трудности могат да застигнат Лъвовете. Но това не бива да се разглежда като черна настройка за последните седмици на септември. Трудности се случват на всеки и това е нормално, но с тях трябва да се справяме бързо и без излишно размотаване – добре, че това е типично за Лъвовете. Втората част на септември е подходяща както за почивка, така и за работа. Основното сега е да не се страхувате да правите това, което искате, това, което сърцето ви изисква, твърдят с наставнически съвет астролози. Интуицията на Лъвовете няма да ви измами, така че трябва да се вслушвате в нея при дилеми и в моменти на вземане на важни решения. Някои ще предпочетат да се гмурнат направо с главата напред в дела и грижи, а някои са толкова уморени от това, че са готови да се откъснат от работните дела и да се отдадат на почивка за тези две седмици и нещо. И двата варианта обаче са си напълно приемливи, отсичат вещите в занаята на астрологията.

Дева

Това е много важно време, както и целият месец септември, което може да премине под егидата на приятни емоции, топли спомени и ярки събития. Но звездите и планетите искат всичко това да не разсейва Девите от плановете им за бъдещето и то особено в този толкова интересен период, който е край на бляскавото лято и начало на плодородната с идеи есен. Основният проблем на представителите на този знак през втората част на септември е липсата на силна мотивация. Най-вероятно Девите просто (както в повечето случаи) искат да се носят по течението, но обстоятелствата ще ги принудят да направят обратното. Но точно затова може да започне някакъв вътрешен конфликт, поради който ще се появят проблеми с настроението, така типични за този земен зодиакален знак.

Везни

За Везните в края на лятото и началото на есента е време за усилена финансова дейност. Едва ли не се смята, че можете да привлечете пари и късмет със силата на мисълта – поне пробването не вреди, макар поговорките да твърдят други неща. Астролозите обаче твърдят, че Везните трябва да вярват в себе си и в това, което правят. Позитивното отношение е много важно. Що се отнася до пазаруването, то ще помогне на Везните да се отпуснат и да подобрят настроението си – поне на дамската част от зодията. Можете да си подарите подарък, да обновите гардероба си, да инвестирате време и усилия в получаване на нови впечатления, които да бъдат необходими и след старта на есента. Що се отнася до бизнеса и личния живот, тук можете да използвате хитрост, да се опитате да постигнете целта си по нетрадиционни начини. В същото време е по-добре да не обиждате никого, защото втората половина на септември е твърде нестабилен период и всеки конфликт може да се превърне в дългосрочна вражда.

Скорпион

В началото на есента склонността на Скорпионите към самоанализи може да се засили повече от обикновено. Това може да е полезно за тези, които искат да работят над себе си и да станат по-добри. Като цяло много Скорпиони би следвало да могат да се борят по-силно и да доведат въпроса до победа. Втората половина на септември е много добър и благоприятен период за представителите на този зодиакален знак. Това е време на стабилност и любовен късмет. Ще бъде възможно да се помирите с врагове и да разрешите конфликтни ситуации с близки, поне от астрологична гледна точка. В такива случаи са необходими решителност и желание за мирно прекратяване на спорове и минали конфликти.

Стрелец

За да привлече просперитет в живота си и да се отърве от негативизма, огненият и доста своенравен Стрелец би трябвало да направи отстъпки в края на лятото и началото на есента. Конфликтните ситуации, причинени от импулсивност и гордост, може да доведат до кавги и загуба на късмет. Струва си да се помни за навременната почивка и смяната на обстановката - не е нужно да правите едно и също нещо дълго време, разнообразието е път към отслабване на напрежението в този толкова буреносен за вас период. Добре е да се знае, че към проблемите трябва да се отнасяме философски. Те винаги се случват на всеки, така че няма нужда да спираме по пътя към целта, съветват астролозите. Стрелецът има всички шансове да стане пример за подражание, да повиши авторитета си и да получи още повече уважение от колеги и близки, а с това да вдигне така нужното му самочувствие.

Козирог

За да станат по-щастливи в последните дни на лятото и първите на есента, Козирозите трябва да се отърват от властта на вещите, вместо да ги придобиват - например да изхвърлят ненужните боклуци от къщата. Чистотата и редът у дома би следвало да насърчат циркулацията на положителна енергия, смятат астролозите. Така това може да помогне на Козирозите да увеличат шансовете си за успех във финансови дела и в любовта. И втората половина на септември е време на романтика и любов, усмивки и релакс за тази зодия, подчинена на елемента на земната сила. Ако не можете да си вземете почивка, поне забравете за работата през уикендите и се отпуснете, както душата ви иска и може. Трябва да се пазите освен от претоварване също от алчността и ревността. Хората няма да толерират това сега у вас и могат погрешно да изтълкуват нещата.

Водолей

Домът е свещено място за представителите на този знак през втората половина на септември. Това не означава, че трябва да се превърнете едва ли не в домашни любимци. Означава само, че ако започнат някакви психологически проблеми, можете спокойно да седнете у дома си, за да възстановите силите и вярата в себе си. Във всички области на живота Водолеят в края на лятото и началото на есента може би ще се нуждае от постоянна активност. Не е нужно да се страхува от рискове и приключения, но не бива да се забърква и в съмнителни проекти. Можете да се доверите само на най-доверените си хора, защото разположението на планетите предполага как много недоброжелатели точно сега ще се проявят, ще се опитат да сложат спирачка в колелото или направо да ви катурнат от удобното положение.

Риби

През втората половина на септември Рибите трябва да бъдат изключително внимателни и предпазливи – гласи напътствието от астролозите. Негативното влияние на Венера върху представителите на този знак ще бъде много силно от 19-и, така че животът на Рибите може да се промени драстично. В бизнеса, въобще на работното място, както и във финансовата сфера звездите искат да видят Рибите амбициозни и пълни с енергия. Това време е идеално за сключване на важни договори, за смяна на работа, за покупки и сделки. Но в никакъв случай не бива да очаквате чудо в края на лятото и началото на есента - трябва да действате и да разчитате на себе си, без да се нуждаете от помощ от колеги или близки.

Георги П. Димитров