В лична година 2-ка имате нужда от доверено рамо, от практическо и тактическо осмисляне на нещата, а за някого това ще избие и в намерение за участие и в политическите игри и нагласи. Вървите към преосмисляне и на съвместния живот, а някой вече напира да се жени, търсещ материална и емоционална стабилност във връзката с партньор, който достатъчно добре познава от години и е проверил във времето. Това за вас е на пръв поглед сантиментална година, която дисхармонира с общото съзнание и отчаяние, че нищо не зависи от нас. Точно в такъв момент е важно да мислите комплексно и да работите екипно. Парирайте тенденцията си към подчинение, излезте от пасивния си начин на живот и вземете важните решения. Утрешното затъмнение ще ви покаже и подскаже кого и какво трябва да елиминирате от живота, работата и амбициите си.

Родените днес при съвпад на Луна и Венера ще бъдат артистични и музикални, ще се нуждаят от много любов, а с времето ще я изливат в поезия, музика и проза, с които ще ви радват, ще станат известни и ще заслужат световно внимание и обожание. Те притежават естествена практичност, гарнирана с дипломатичност и диетологични дарби. Каквото и да ви сготвят или приготвят ще е издържано и със стил. За родените на изгрева е добре един ден да не живеят задно със свекърви и етърви или с другите женски роднини на партньора. Никога няма да бъдат уволнени. Ще срещат и покровителство от родените под Рак. Родените на обед ще имат и успешен брак. Родените на залеза ще имот проблемно детство, но това ще ги развие като философи.

Овен 21 март – 20 април

Ден с благодатна енергетика, опитайте да проведете разговори с роднини и може да решите имотен спор. Не вредете, не сечете дървета и не подсичайте чуждите мечти. Нещо желано отдавна може да се уреди, не го оставяйте за утре, когато в затъмнението на новолунието няма да се разбере кой какво иска и от кого и разговорите ви ще се обезсмислят. На 20-и да уредете имотен спор. Новолунието на 21-и ще бъде придружено със слънчево затъмнение в някои части на света. На 22-и в 18,20 ч. Слънцето навлиза в знака на опозицията ви Везните, срещате неразбиране по линия на законовите процедури. 23-и идва с битки на всички нива. За 24-ограничете контактите. На 25-26-и действайте активно.

Телец 21 април – 20 май

За родените около 1-и май това ще е благодатен ден за уреждане на всякакъв вид наемни и имотни отношения. Финализирайте сделка, дайте капаро, осигурете си имота и терена, който отдавна сте харесали. Ден на откровение за правилния избор и в любовта, а може би точно по тази линия ще се сдобиете с имот или ще се доближите до една мечта. На 20-21-и за вас върви тестова програма, с какво да приключа или да се захвана. На 22-и ви идва вдъхновение за бъдещето на личната ви фирма. Доверете се на сетивата и в играта на любовта. 23-и е ден за атака в посока на личните приоритети. На 24-и насрочете срещите си за сутринта. След това с навлизането на Луната в Скорпион всичко може да се обърка.

Близнаци 21 май – 21 юни

Днес сте под властта на емоция, която може да ви вкара в изнудваща програма. Ще се разбере и за тайната ви любовна забежка. Не водете преговори по отношение на имотни дела и наследствени делби. Отложете взимането на важните решения за 22-и, когато пред вас ще се отворят нови варианти и ще се предложи нещо по-добро. Следете кръвното, спазвайте диета. На 20-и вървите към неизгодни имотни споразумения и неравностойни връзки. 21-и е рисков и опасен. На 22-23-и може да сключите перспективни договори. На 24-и избягвайте нови запознанства. 25-и идва с възможности за старт на нова делова програма. Връзките с чужбина се задълбочават, Преговаряйте, организирайте пътуване. 26-и ви дава повече пълномощия.

Рак 22 юни – 21 юли

Днес сте покровителствани по любовна и законова линия. Може да се разберете с партньора по имотните въпроси или да подпишете предбрачен договор. Съчетайте полезното и приятното с обезпечаващото и законосъобразното. Днес е важно да се започне на чисто дори и в старите връзки, а за новите направо е задължително, за да имат бъдеще. На 20-и уредете базата, на която ще действате и ще се разширявате в бъдеще. На 21-и не се преуморявайте. 22-23-и ви включват в чужда игра, но интуицията ще ви пази. Важното за 24-и задвижете следобед, не допускайте трети в отношенията с партньори. 25-26-и ви носят победи, уреждане на юридически проблем, шансове за нова работа и нова любов.

Лъв 22 юли – 22 август

Ден, в който любовта се материализира и наследството може да си дойде с наследника. Най-лесно се зачева на точни фази на Луната. Не стойте със скръстени ръце, прегърнете любимите. Не отлагайте за утре разговори и действия в посока на придобиване на имоти. Направете огледи, дайте капаро, осигурете си базата за бъдещата работа и съвместен живот. На 20-и получавате любов и признание от свои и чужди, но това не ви носи радост. Още на 21-и някой ви влиза в личната територия и разваля играта на лъвското ви великолепие. 22-и е ден за сключване или подновяване на фирмени отношения. На 23-и направете своя ход в нова посока. На 24-и сте в капана на емоциите и в следващите два дни търпите болки и загуби.

Дева 23 август – 22 септември

И тази нощ Луна и Венера са в прегръдка, но на разсъмване Луната тръгва по своя път. Денят дава шанс да се разберете по различни материални въпроси с любими и роднини. Отхвърлете съмненията и тръгнете в избраната посока. Може да има и раздели, но те ще са полезни за бъдещето и на двете страни. А това, което ви събере, ще е стабилно и дълготрайно. На 20-и получавате порция любов и материални екстри. Уреждате имотни дела. На 21-и вечерта предстои новолуние със слънчево затъмнение в последния градус на Девата. Това може да бъде един от най-тежките дни в сатурновата ви дупка. Нищо важно да не се предприема. 22-и е пречистващ, а 23-и изисква активност. На 24-и влизате в нечий капан. 25-26-и носят успехи.

Везни 23 септември – 22 октомври

Рано сутринта Луната вече започва да се отдалечава от вашата управляваща планета Венера, а това е знак, че денят ще ви даде последен шанс поне за този месец да решите как ще действате в посока на любовта, имотните и наследствените дела. Ден за търговски инициативи, някой намира и отдавна търсеното жилище или вече задвижва брокерска сделка. 20-и е ден на трезва оценка на реалностите, осигурете си нужната база. 21-и е един от най-тежките дни в сатурновата ви дупка. Съдбата ви дава знаци къде ще имате проблеми. На 22-и в 18 ч. и 20 мин. по Гринуич Слънцето навлиза във Везни. Вървите към изгодна сделка. В този ден и Марс напуска Везните и една агресия си тръгва с него. В следващите дни реализирате печалби.

Скорпион 23 октомври – 22 ноември

Днес ще срещате благоприятна нагласа от страна на околните към вас и личните ви претенции. Сега е моментът да се договорите и уговорите в посока на сделка с недвижим имот. Направете жестове към роднините си и проблемът с имотните дела и делби ще се разреши. Ден на откровение как да се постъпи в една почти невъзможна за управление ситуация. На 20-и преговаряйте по имотните въпроси, уреждате собственост. За 21-и не планирайте отговорни дела. От 22-и с навлизането на Слънцето във Везни навлизате в сатурнова дупка. На 23-и печелят инициативните. От 24-и Луната навлиза в Скорпион и среща Марс, активността ви нараства, ще се справите с всичко и с всеки, който ви създава проблеми.

Стрелец 23 ноември – 21 декември

Родените около 1 декември са на прага на емоционални изкушения. Луна и Венера ви гледат в пречупващ аспект от Девата, а Уран в опозиция от Близнаци. Не си позволявайте стъпки встрани от семейната пътека, бъдете верни на хората, с които сте свързани емоционално и договорно. Денят е благоприятен за сделка с недвижим имот, подсигурете децата. На 20-и, отивайки някъде по работа, ще срещнете любовта и обратното. 21-и идва със затишие пред буря. Старайте се да приключвате, нищо важно не започвайте, дори и да изглежда примамливо. 22-и е интуитивен, а 23-и активен по всички линии. На 24-и се оказвате в капана на нечии амбиции. 25-26-и превръщат загубите ви в ползи, правите силен и обезпечаващ ход.

Козирог 22 декември – 20 януари

Луна и Венера от Дева са в перфектен аспект към родените в началото на Козирога, но и за другите полза ще има. Ще се реши спорен наследствен казус, а може да се разберете и със съседите по домашните проблеми. Ден на вдъхновение, в момента сте сеячи на ведри мисли и настроения и това ще се отрази на срещите ви, които ще донесат придобивки. 20-и идва с радост и вдъхновение, пари и подкрепа по имотните дела и въпроси. 21-и ви носи победи за чужда сметка. На 22-23-и ще се наложи вие да плащате сметката, очертават се проблеми на всички нива, спазвайте закони и правила. 24-и идва с изкушения, а на 25-и всичко предприето ви води към върха на славата и успеха. 26-и стоварва и повече отговорности.

Водолей 21 януари – 18 февруари

Не е ден за командировки и отсъствия от дома. Може да преживеете вълнуващи мигове, но и горчивина ще остане. Някой ще се почувства и гузен, оставяйки близките да чакат. Денят е благоприятен за изчистване на проблемите в семейните отношения и имотни делби. Не оставайте друг да ви подрежда гардероба и да нарежда личните ви приоритети. На 20-и се очертават изневери. Останете си у дома и на 21-и, когато енергията ви е на кота нула. На 22-23-и всичко с лекота ще ви се уреди и подреди, разчитайте на късмета и интуицията. 24-и променя правилата, а родените в първата декада може да получат удар на слабото място и в посоката, в която са се доверили. На 25-26-и излизате на нов терен, но със слаба подготовка.

Риби 19 февруари – 20 март

Луна, Венера и Уран са в конфликт спрямо родените в първата декада. Ще ви притискат с искания и претенции и свои и чужди. Не отстъпвайте по имотните въпроси, уредете си личната база, в която да живеете, творите и да продължите напред. Ще ви подкрепят Марс и Юпитер от другите два водни знака. Направете крачка към личното подсигуряване, защитете се. На 20-и плувате в мечтание, но е добре да слезете на земята и да уредите своето имотно и материално състояние. 21-и е ден на кризи, нищо важно да не се започва. 22-и ви вкарва в нов кръг от нужди и възможности, а на 23-и трябва да скочите и да си защитавате интереса. 24-и ви среща с ревнивци и критици, отговорете им подобаващо. На 25-26-и обирате реколтата.

Неда Иванова