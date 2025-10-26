П ъстроцветната есен, загатваща началото на по-студените месеци, мълчаливо напомня, че освен промяна в гардероба, ни очаква и трансформация на дома. Подготовката на жилището за зимата изисква време и добре изготвен план – кое в дома ще се замени, кое ще се присъедини като нов елемент и с кое ще се наложи да се сбогувате.

Първата стъпка е изборът на подходящо спално бельо, наличието на щори, завеси и, разбира се, килими.

Прегръдка

Изборът на спално бельо зависи основно от търсенето на мекота и топлина. Октомври бележи голям спад на температурите, затова е важно да осигурите промяна, носеща максимален комфорт.

Памукът е подходящ за всеки сезон

Мнозина избират памучните комплекти, тъй като те могат да се използват през цялата година, предлагайки различни ползи през сезоните, или иначе казано – осигуряват хлад през лятото и топлят през зимата.

Дамите и господата, които залагат на добрата информация, обикновено се сдобиват със завивки от перкал. Това е по-плътно изтъкан плат от 100% памук. Характеризира се с гладка повърхност и матов завършек, без блясък.

Създава се чрез специфичен метод на вплитане на нишките в класически кръстосан модел, като се използват около 200 или повече нишки на квадратен инч, което го прави по-здрав и стегнат от обикновения памучен плат. От него се изработват чаршафите, калъфките и пликовете за завивките.

Уют, както и усещане за прегръдка, създава вълната. И още по-точно – мериносовата. Тази материя вплита удобство и елегантна нотка, пасва във всеки интериорен стил и освен като завивка, може да служи и като красив акцент в къщата или апартамента, например – постлана на леглото или небрежно хвърлена на дивана във всекидневната.

Мериното и мерисоновата вълна, както на места се среща, е специална фина, мека и много приятна за носене материя, подходяща за чувствителната и нежна кожа. За разлика от другите видове вълна, които свързваме с това, че дразнят кожата, този тип се добива от специална порода мериносови овце и има много тънко, копринено меко влакно.

Мерино е красив и изискан избор

Това е и една от причините малките бебешки одеяла от мерино да са тотален хит през последните пет години. Предлага оптимална терморегулация, попива и извежда влагата.

Освен това на пазара съществуват десетки модели на завивки и одеяла, в различна плетка и цвят, което ще улесни избора ви по отношение на баланс с интериорната рамка. Предпочитани са нюансите на кафяво, бежово и бяло. Както и по-едрите нишки.

Визия

Смяната на спалното бельо не е единствената стъпка. За да подготвите дома си за зимните месеци е необходимо да осигурите наличието на повече текстил. Така ще създадете идеята за топлина... Например ако през лятото използвате ефирни попупрозрачни пердета, то от октомври до март е добре да ги замените с една идея по-плътни завеси. И ако по този начин „обличате“ стените, помислете за подовата настилка.

Допълнителните възглавници създават уют

Купете нов килим, като се постарайте дизайнът и размерите му да съответстват на вече обзаведеното помещение. Като финални щрихи – декорирайте с различни видове възглавници както леглото, така и меката мебел в хола, осигурете топли пантофи за вас и гостите на дома ви и не на последно място – погрижете се за аромата. Ароматерапията преди едни от най-дългоочакваните празници в календара е обвързана мириса на Коледа – портокали, мандарини и канела.

Стефани Тонева