С амо на 24 години новата Мис Варна - Яна Стоянова, вече е натрупала богат опит и в професията, и в изкуството.

Тя е новата носителка на титлата в морската ни столица, но зад красивото лице стои много работа, упоритост и отдаденост.

Роли

В момента Яна участва в мюзикъла „Дух“, поставен от Варненската опера.

„Имахме и турне – бяхме в Бургас, Габрово и София. В него участва Милица Главнишка в главната роля. Аз имам пет различни роли – дух, секретарка, плачеща жена и стюардеса. Истинско предизвикателство е да влизам в толкова образи“, разказва тя.

Труд

Паралелно с изкуството Яна завършва право.

„Преди месец се дипломирах. Пет години задължително обучение, изкарах тежък държавен изпит, по 90 теми и тежка устна част – беше много трудно. В момента работя като правен сътрудник. За да стана адвокат, трябва да изкарам стаж и още един изпит, но за момента ще си дам малко пауза – толкова много съм прочела, че се чувствам малко уморена“, споделя новата Мис Варна.

Сервитьорка

Яна работи и като певица – вече седем години във веригата пиано барове.

„Започнах като пееща сервитьорка, после като пееща хостеса. Сега вече съм певица. Само на 24 съм, но сцената е моята голяма любов“, казва тя. Майка й винаги я е подкрепяла в това начинание и мисли, че страстта й по изкуството и музиката идва именно от рода на майка й. Не е завършила музикално училище, но от малка ходи на уроци по джаз и поп пеене, балет и театър. „После години наред посещавах допълнителни уроци по пеене, по пиано и китара. Музиката ми е много присърце. Това е, което искам да правя. Баща ми спря да ме подкрепя заради музиката – имаше друга идея за мен. От страната на майка ми идва това влечение, макар че никой не е професионален музикант. От страната на баща ми са езиците и правото – затова и завърших Руското училище. Но моята среда винаги е била изкуството, модата и красотата“, споделя Яна.

Класика

Тренирала е балет 12 години, докато завърши училище. Днес умело съчетава професията и изкуството: „Четири часа работя като правен сътрудник, а в останалото време имам снимки и после пея. Нямам много свободно време, но така ми харесва.“. И до днес продължава да ходи от време на време на тренировки по балет особено през зимата.

Титли

Модата също е част от живота й. „От малка имах страст към нея. Първо изкарах детски курс за модели, а на 7 години станах Малка Мис Варна. Като дете ме подкрепяха в модата. В тийнейджърството спрях временно, за да се отдам на ученето, но после отново се върнах. Явявала съм се на Мис Варна три пъти. Първата година спечели Елизабет, миналата – Алекс, която ми е приятелка и бях щастлива именно тя да ми предаде короната“, разказва Яна.

Короните от Мис Варна е прибрала на почетно място в дома си, пази ги заедно с лентите и хубавите спомени. Графикът й е плътно запълнен. „Има дни, в които нямам време и за сън. Харесва ми да работя, да снимам и да пея“, признава Мис Варна.

Фолк

Амбициите й са насочени към собствена авторска музика. „Иска ми се да правя лична, хубава музика. Искам да се развивам в попа и джаза. Много хора са ми предлагали да мина към чалгата, но това не е мое. Имам много хубава джаз програма“, категорична е тя. Смята, че докато може, ще съчетава музиката и модата с правото, а след това ще му мисли.

Кауза

В личния си живот Яна има верен спътник – кученцето Ари. „От малка обичам животни. Сега гледам куче, което е родено като мен на 3 януари – все едно знак. Смеска е между йорки и померан. Казва се Ари. Много обичам животните – като дете съм гледала всякакви – папагал, костенурка, хамстер, котки. Имах британска късокосместа и дори ходехме с нея по изложби. Най-чистата любов идва именно от тях.“

Огледало

„Не съм суетна – дори в ежедневието съм без грим, съвсем обикновена. Често съм срамежлива и не се оглеждам в огледалото“, казва за себе си тя. Все пак се грижи за външния си вид с тренировки в залата - понякога с инструктор. „Сега съм на по-кардиорежим. Храня се здравословно. Правя по 2-3 тренировки седмично – фитнес, пилатес, спининг и балет“, споделя тя.

Любов с пианист

До нея в успехите й е и приятелят й, който е пианист. „Музиката ни свърза. Заедно сме вече пет години, много ме подкрепя и работим заедно. Той също участва в мюзикъла „Дух“, но е в оркестрината. С него обичаме да прекарваме време заедно, да пътуваме из България. Харесвам спокойствието и семейството“, споделя Яна. Двамата живеят заедно, а през останалото време свирят и пеят.

Пусна дебютна песен с „Дийп Зоун“

Яна вече има и своя дебютна песен – **„Power of Love“ („Силата на любовта“) **. „Пусната е в канала на Deep Zone Project. Отне ни около месец и половина да снимаме клипа. Режисьор е Любо Сергеев. С Диан Савов вече подготвяме ново парче – втора песен“, разкрива тя. Иска ми се да правя хубава песен, да съм на сцена и да вдъхновявам с музиката си“

Мариана Маринова