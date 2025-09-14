С ъществува мит, че чаша червено вино преди хранене е полезна за храносмилането. Това била една от причините французите да са толкова слаби, въпреки че ядат много тесто.

Когато алкохолът попадне в стомаха, той уврежда стените на органа. Поради това лигавиците започват да произвеждат повече храносмилателен сок. Някои хора смятат, че процесът е полезен: храната уж се усвоява по-бързо и хранителните вещества от нея се абсорбират в по-големи количества.

Феновете на чаша винце с вечерята ще бъдат зарадвани от британско проучване от 2019 г. В него учените отбелязват, че червеното вино подобрява чревното здраве. Предполага се, че това се дължи на полифенолите, които имат антимикробни свойства и потенциално могат да имат благоприятен ефект върху чревната микробиота на човека.

Истината е малко по-различна. Алкохолът може да попречи на процеса на храносмилане, лишавайки организма от жизненоважни витамини и минерали. Ако злоупотребявате с алкохол, това може да доведе до дефицит на основни вещества.

Излишъкът от храносмилателни сокове, чието отделяне се провокира от алкохола, всъщност не носи ползи. Този процес може дори да причини неприятни симптоми, включително:

- киселини в стомаха

- кисел вкус в устата

- лош дъх

- повтаряща се кашлица или хълцане

- дрезгав глас

- подуване на корема

- гадене

- диария.

С течение на времето стомашното дразнене от алкохол може да причини гастрит - възпаление на лигавиците, както и язви и кървене.

Алкохолът е вреден за черния дроб. Хроничното пиянство води до затлъстяване на органа. Това състояние прави черния дроб по-уязвим към опасно възпаление - алкохолен хепатит. Ако продължите да пиете алкохол, фиброзната тъкан ще започне да расте. Поради това кръвоснабдяването на чернодробните клетки ще бъде нарушено, те ще започнат да умират и да се заместват от белези. В резултат на това ще се появи цироза, която може да доведе до чернодробна недостатъчност.

Панкреас

Обикновено органът изпраща ензими, необходими за метаболизма, към тънките черва. Но алкохолът нарушава този процес: жлезата активира ензимите предварително и ги отделя в себе си. Тези вещества са вредни за органа. Ако пиете алкохол постоянно, нарушаването на процесите ще доведе до панкреатит - опасно възпаление. Това е болка в горната част на корема, която може да се разпространява към гърба, да се засилва след хранене и да бъде придружена от гадене или повръщане.

Също така човек, който пие, има риск от развитие на рак в няколко части на храносмилателната система: уста, фаринкс, ларинкс, хранопровод, черен дроб, черва.

Историята за ползите от алкохола е следната: червеното вино наистина има лек положителен ефект върху чревната микрофлора, но самите учени казват, че данните са ограничени. Така в проучването са участвали само 916 жени. Количеството консумиран алкохол е било регистрирано от самите участници, а не от специалисти. Това означава, че участниците са могли да подценят или надценят обема. Освен това експериментът е проведен без заслепяване на групите и плацебо контрола. Това означава, че всички участници са знаели какво пият и никой не е получил „плацебо“ вместо алкохол. Авторите на изследването отбелязват, че това е недостатък. Но най-вероятно е невъзможно да се проведе експеримент според златния стандарт.

Резултатите от изследването не могат да се прехвърлят върху всички видове алкохол. По време на експериментите експертите са се опитали да сравнят как различните напитки влияят върху работата на червата. И са стигнали до извода, че няма полза от сайдер, бира, бяло вино и спиртни напитки. Само червеното вино има евентуален положителен ефект.

Необходими са допълнителни експерименти, за да се потвърдят резултатите от изследването. Но дори и те да посочат ползата от червеното вино за здравето на червата, не е факт, че ползите ще надхвърлят всички странични ефекти, които алкохолът има върху състоянието на човек.

Експерти от Световната здравна организация твърдят, че изобщо няма безопасна доза алкохол. Рисковете от заболявания или наранявания, свързани с алкохолните напитки, се увеличават след първата капка и колкото повече пиете, толкова повече се увеличават.

Зависимост

През януари 2025 г. в САЩ издадоха нови насоки за разпространение на информация за връзката между алкохола и рака. В тях се казва, че алкохолните напитки са отговорни за приблизително 100 000 случая на рак и 20 000 смъртни случая от тумори всяка година. Други 13 000 души умират поради пътнотранспортни произшествия, свързани с алкохол.

Алкохолът отдавна е класифициран като канцероген от група 1. Той причинява тумори на ларинкса, фаринкса, хранопровода, стомаха, черния дроб, дебелото черво и млечната жлеза.

National Geographic изброява няколко важни факта за това как алкохолът влияе на тялото ни.

Жени

Алкохолът влияе повече на женския организъм, отколкото на мъжкия. Дори ако мъж и жена с еднакво тегло пият еднакво количество алкохол, последствията за женския организъм ще бъдат по-лоши. Смъртността от алкохол сред женското население нараства в световен мащаб. Що се отнася до онкологията, алкохолът увеличава риска от рак на гърдата с 9%, ако пиете само по една порция всеки ден. Етанолът може да повлияе и на плодовитостта и менопаузата.

Експертите обясняват: жените имат повече мастна тъкан и по-малко вода в тялото в сравнение с мъжете с еднакво тегло, което води до по-висока концентрация на алкохол в кръвта. Освен това жените имат и по-малко ензими, които разграждат етанола, а хормоналните колебания могат да повлияят на скоростта на метаболизма.

Възраст

И това се отнася не само за жените. С напредване на възрастта всички ние имаме по-малко вода и по-малко ензими, които да разграждат етанола. Ето защо една и съща чаша вино ще повиши нивото на алкохол много повече, ако сте на 80, отколкото ако сте на 30.

Също така с напредване на възрастта мозъкът ни става по-уязвим към ефектите на алкохола, което може да повлияе на координацията и баланса ни. Това може да доведе до падания и да забави много времето ни за реакция, така че последствията са по-тежки.

Махмурлук

Случвало ли ви се е да се събуждате с махмурлук и да осъзнавате, че се чувствате по-зле, отколкото когато сте били на 20? Има причина. Изследователите са открили, че телата ни всъщност остаряват на два „тласъка“ - на 44 и 60 години. Това би могло да обясни внезапната поява на видими признаци като бръчки и отпусната кожа. И по-лош махмурлук, защото промените на 44-годишна възраст засягат и клетките, които разграждат етанола.

Почивка

Едва ли ще се изненадате от факта, че сънят след бурно алкохолно парти може да бъде с лошо качество. Но последните проучвания показват, че дори няколко капки алкохол през нощта са опасни.

Една от задачите на съня е да даде почивка на сърцето, така че, когато спим, пулсът ни се забавя доста. Но етанолът напротив, го ускорява и за четири часа повишен пулс е достатъчно много малко количество алкохол.

Също така чаша алкохол преди лягане може да наруши фазата на бързия сън и да увеличи риска от апнея и алкохолна зависимост.

Самолет

Пиенето по време на полет също е опасно. Алкохолът увеличава ефекта на надморската височина върху тялото и създава допълнителен стрес върху сърдечносъдовата система, повишава кръвното налягане, намалява нивото на кислород в кръвта, влошава дехидратацията и влошава качеството на съня.

Ако сте млади и здрави, тялото ви ще се справи със спада в нивата на кислород без особени проблеми. Но за по-възрастните хора или тези със сърдечни или белодробни заболявания пиенето на борда може да има сериозни последици.

Тревожност

Дори младите и здрави хора не са имунизирани срещу тревожността от махмурлук. Ако някога сте се събуждали след нощно излизане, чувствайки се нервни или тревожни, науката казва, че алкохолът вероятно е виновен. Етанолът пречи на определени невротрансмитери, които контролират тревожността ви. Дори след като алкохолът е напуснал системата ви, неговият токсичен страничен продукт ацеталдехид може да продължи да причинява вреда. Това е по същество отравяне и на тялото ви му отнема известно време, за да се справи с ефектите. Той причинява гадене и умора, което може да увеличи тревожността.

Диета и упражнения намаляват риска от смърт

Дори при хора, които злоупотребяват с алкохол, физическата активност и здравословното хранене значително намаляват вероятността от смърт, свързана с увреждане на черния дроб. Това е заключението, до което са достигнали американски учени.

Изследването се основава на данни от повече от 60 000 участници в голямо национално проучване NHANES в Съединените щати. Информацията за хранителните навици, нивата на физическа активност и консумацията на алкохол е сравнена с данни от Националния регистър на смъртните случаи.

Оказва се, че всяко ниво на ежедневна консумация на алкохол - от умерено до прекомерно пиене - увеличава риска от смърт от чернодробно заболяване. Редовните упражнения и диетата, богата на зеленчуци, плодове, зърнени храни, морски дарове, растителни протеини и „добри“ мазнини, обаче значително намаляват този риск. При хората, които пият алкохол, физическата активност намалява вероятността от смърт от чернодробно заболяване с 36–69%, а здравословното хранене с 84–86%.

Особено забележим защитен ефект е наблюдаван при жените: въпреки факта, че те са по-уязвими към ефектите на алкохола, здравословният начин на живот им осигурява по-изразена защита.

„Нашата работа показва, че здравословното хранене и физическата активност спомагат за намаляване на смъртността от алкохолно чернодробно заболяване при всяко ниво на консумация на алкохол. Това е важен аргумент в полза на цялостната превенция“, казва ръководителят на изследването, професор Нага Чаласани от Медицинския факултет на Университета на Индиана.

Авторите подчертават, че социално уязвимите групи от населението са особено изложени на риск, тъй като именно сред тях е по-често срещана комбинацията от лоши навици, неправилно хранене и ниска физическа активност. Резултатите от проучването са публикувани в Journal of Hepatology.

*Автор: Цвета Дилова