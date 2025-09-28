Е сента, сезонът фаворит за дамите, които не остават безучастни към случващото се на подиума, ще предложи пореден сюрприз. Този път дизайнерите ще поставят фокус върху широките панталони, украсени от завърналата се и силно завладяваща тенденция - каре или райе, в контраст. Огромното разнообразие ще даде възможност на представителките на нежния пол да избират от десетки, дори стотици комбинации, плавно преливащи от различните стилове – спортен, спортно-елегантен, бизнес и официален.

Комфорт

Освен прекрасна визия жените ще получат нещо много по-търсено и желано – удобство и комфорт от носенето на широкия панталони. Безспорно големият плюс на моделите, които не очертават фигурата, е възможността дамите да бъдат в крак с модата, без значение дали са прекалено слаби, с нормално телосложение или наднормени. Свободата, която материите предлагат, обикновено пасва чудесно на всеки тип, криейки иначе забележимите несъвършенства. През този сезон на мода ще са предложенията с неособено висока талия, както и с дължина малко над глезена. Така че една от най-съблазнителните и закачливи линии в женското тяло да остане на показ.

Тенденция

Защо карето и райето не напускат сцената? Този въпрос действително тормози част от дизайнерите, които не симпатизират на популярната шарка, докато други, вече световно познати имена, се доверяват сляпо на дизайна. Истината е, че двете разновидности никога не са напускали света на елегантните линии – бизнес, офис, строго официална и пр. Дамите, а и господата, се доверяват на стила под шапката и дори не конкретизират дали става дума за ретро фаворит или нов хит. През есента на 2025 година палитрата ще е основен виновник за избора. От една страна на мода ще са есенните цветове – жълто, оранжево, червено, кафяво и сиво, в графитените си и пастелни нюанси. От друга – палитрата, която бе наложена през летните месеци – светлорозово, небесносиньо, лилаво и зелено, плаващо ще навлезе в новите колекции.

Трябва да знаете, че тонът на комбинациите ще се диктува от променящите се температури. Когато е слънчево и по-топло, изберете широк панталон и ниски пантофи ала „балеринки“, когато градусите намалеят – кажете „здравей“ на хитовите ботуши! От вида на обувката ще определите и точното носене на панталона, дали ще е пуснат изцяло, навит при крачолите или събран във високите модели. Не е грешно да изберете висок ток, но ако не искате да изневерявате на трендовете – изберете обувки на ниска подметка. Това могат да са спортни маратонки, класически модели и дори боти.

Връзки пред цип

Елемент, който ще направи впечатление на жените, е налагането на връзки пред традиционния и добре познат цип. Това е, защото повечето от брандовете избират спортна визия, допълваща изчистените елегантни модели на блузи, елеци, връхни дрехи и т.н. Малобройни са находките с копчета, но и те не отстъпват на пазара, обикновено това са панталоните, които се закопчават малко над талията.

Стефани Тонева