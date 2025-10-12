В новия брой на приложението на вестник "Телеграф"- "Агро Телеграф" в понеделник, 13 октомври, четете:

Ще се доближат ли субсидиите на българските фермери до западноевропейските, според комисаря по земеделие Кристоф Хансен

Колко ще струва водата за напояване до края на годината

Къде се намира царството на магнолиите в България

Защо шефката на градинарите Мариана Милтенова избра да прави биосокове от бъз, арония, грозде, череша , вишна и круша

Какво да направим, за да цъфти Коледничето обилно по Рождество

Може ли козелът да замести ловното куче

Още в "Агро Телеграф":

Субсидиите за българските стопани ще се доближат до тези на колегите им от по-старите членове на ЕС, каза пред медии еврокомисарят по земеделие Кристоф Хансен, в село Конуш, където участва в откриването на рехабилитирания напоителен канал „Тракиец“ е водещият материал на приложението „АгроТелеграф“. Посещението му в България е част от обиколката в европейските страни, където той се среща с фермери за обсъждане на предстоящите промени на новата Обща селскостопанска политика/ОСП/.

Снежина Динева, шеф на „Напоителни системи“заяви, че до края на годината цената на кубик вода за напояване пада от 15 на 2,5 ст. Парите ще бъдат върнати на фермерите.



Любопитната история за успешен бизнес разказва как преди четвърт век семейство Мариян и Снежанка Кирилови от Павликени зарязват ресторантьорския си бизнес и започват да произвеждат декоративни и вечнозелени храсти в Стамболово. Днес разсадникът се простира на площ от 8 дка, а в него се отглеждат над 150 хиляди растения от 120 вида. Гордостта им са 15-те вида магнолии, които самите те наричат „цариците на градината им“ и„капризните красавици“.

В новия брой ще научите и, че шефката на Националния съюз на градинарите в България Мариана Милтенова се грижи и за 120 дка биоовощна градина от които добива сокове, без добавка на никаква захар и консерванти. Затова те са подходящи включително и за най-малките деца.

Семейството й заложило на плодове, които съдържат голямо количество антоцианини и са по-редки, разказа тя пред в.“Телеграф“.

Има три външни фактора, които са от значение нашето коледниче да цъфти обилно. Това са: хладни температури вечер, дълга нощ и къс ден. Всички тези фактори дават сигнал на растението, че е преди да пусне цветове. Подготвителният процес за цъфтеж продължава осем седмици. Затова, ако искаме да видим цветове на коледничето по Рождество, трябва да започнем с подготовката още през октомври.