В ероника Ларио, бившата съпруга на покойния италиански медиен магнат и политик Силвио Берлускони, е изправена пред сериозни финансови затруднения.

Нейната компания за недвижими имоти „Ил Поджо“ отчете загуба от 2 349 409 евро за 2024 г. в сравнение с печалба от 84 294 евро през предходната година. Според италианската преса причината за този финансов крах от над 2 милиона евро се крие в наводненията, които заляха Милано през май 2024 г., причинявайки значителни щети на две административни сгради - „Канова“ и „Боромини“, собственост на Ларио.

Дупка

Проливни дъждове на 17 май 2024 г., доведоха до наводняване на подземните етажи на имотите, което направи голяма част от помещенията неизползваеми за близо четири месеца. Това засегна особено приходите от наеми от университета „Сан Рафаеле“ в Милано, който наема 11 000 кв. м от тези сгради. В резултат приходите на компанията паднаха от 4,3 милиона евро на 2,7 милиона евро, губейки 1,6 милиона евро. Освен това за възстановяване на щетите бяха изразходвани 1,5 милиона евро, от които половината вече са платени. Очакват се допълнителни разходи, които ще повлияят на финансовите резултати и през 2025, и през 2026 г.

Допълнителен удар дойде от съдебен спор с доставчика Energon Esco S.p.A., който поиска 4,7 милиона евро за услуги, свързани с унищоженото от наводнението отоплително оборудване. „Ил Поджо“ предприе контраиск за 1,2 милиона евро, но отдели 444 000 евро като резерв за потенциални загуби от делото.

Освен това през 2023 г. Ларио реализира печалба от 949 832 евро от продажбата на къща в лондонския квартал Кенсингтън, закупена през 2006 г. за 3 177 173 евро. Тази сделка позволи на „Ил Поджо“ да приключи 2023 г. с печалба от 84 294 евро, но не успя да компенсира последвалите загуби през 2024 г.

Издръжка

След развода си със Силвио Берлускони през 2015 г., за когото беше омъжена от 1990 г. и от когото има един син и две дъщери, бившата актриса Вероника Ларио получи значителни активи и издръжка. Първоначално съдът й присъди 2 милиона евро на месец, което я превърна в най-одумваната жена в Италия, но през 2017 г. Апелативният съд в Милано отмени това решение, позовавайки се на нови правила за разводните споразумения. Въпреки това Вероника получи огромно имущество, включително двете административни сгради в Милано - „Канова“ и „Боромини“, оценени на 26,4 милиона евро, закупени с ипотеки от 23,3 милиона евро. Към 2025 г. Ларио все още дължи на банките 10,8 милиона евро за сградата „Канова“ и 2,9 милиона евро за сградата „Боромини“.

Деца

Близка приятелка на Ларио, която е журналистка, разказа в медиите, че Луиджи Берлускони (36 години), най-малкият син на Вероника и Силвио, е предложил на сестрите си да покрият част от загубите, но не е получил отговор от Барбара (41 години) и Елеонора (39 години), което предполага напрежение или липса на координация между тримата наследници на Вероника. Появата на тази история в медиите беше изтълкувано като публичен призив за помощ, вероятно за да бъде оказан натиск върху децата да подкрепят майка си финансово.

Причините за липсата на подкрепа от Барбара и Елеонора остават неясни. Възможно е двете сестри да не са склонни да инвестират в компания, която е изправена пред продължаващи загуби, или да имат други приоритети, свързани с управлението на собствените си активи след смъртта на баща им.

Разпределение

След смъртта на Силвио Берлускони през юни 2023 г. неговото наследство, оценено на около 6,5 милиарда евро, беше разпределено между петте му деца, брат му Паоло и последната му партньорка Марта Фашина, депутатка от „Форца Италия“, партията, която Берлускони създаде през 1994 г. и която в момента е в управляващата коалиция с премиера Джорджа Мелони.

Двете големи деца, Марина (59 години) и Пиер Силвио (56 години), от първия брак на Берлускони получиха контрол над ключови активи, включително във „Фининвест“, холдинговата компания, управляваща телевизионния гигант „Медиасет“, издателството „Мондадори“, футболния клуб Monza Calcio и други бизнеси.

Луиджи, Барбара и Елеонора, децата от брака с Вероника Ларио, получиха значителни финансови дялове, но не и контрол върху основните компании. Всеки от тримата се сдоби с приблизително равни части от финансовите активи, включително акции и парични средства, оценени на стотици милиони евро.

Последната приятелка на дон Силвио Марта Фашина получи 100 милиона евро и фамозната вила „Чертоза“ в Сардиния. 100 милиона евро получи и братът на бившия министър-председател на Италия, Паоло Берлускони.

Точните детайли за разпределението на наследството остават поверителни, но е ясно, че Луиджи, Барбара и Елеонора разполагат с достатъчно средства, за да подкрепят майка си, ако пожелаят.

Със сигурност Вероника Ларио няма да остане на улицата и благодарение на бившия си съпруг ще живее охолно, докато е жива, но липсата на подкрепа от двете й дъщери, особено след предложението за помощ от страна на Луиджи, повдига въпроси за семейната динамика и финансовите приоритети на наследниците на Берлускони, потвърждавайки максимата, че и богатите плачат.

Красимир Иванов, Рим