С тотици жители и гости на Варна, сред които освен българи и множество чужденци, предимно рускоговорящи, се събраха на опашка в Районния център по трансфузионна хематология, за да дарят кръв за 27-годишната самотна майка Албена Станчева. Жената пострада по време на рали „Аладжа манастир“ и е с ампутиран крак.

ТРАГЕДИЯТА ВЪВ ВАРНА: Свидетел на смъртоносното рали с шокиращи разкрития! (ВИДЕО)

От Центъра по кръводаряване изказаха благодарност към всички, които се отзоваха на призива им, в това число и много от пилотите, участващи в състезанието. „Вашата съпричастност спасява животи“, подчертават с публикация в социалните мрежи оттам. Пострадалата жена продължава да е в болница, а за 3-годишното й дете в момента се грижат единствено близките й. Сериозен проблем с лечението на жената и бъдещото й подпомагане се оказа липсата на документите й. Близките продължават да търсят личната карта и портмонето й, които са изчезнали след инцидента. Възможно е да са изпаднали при сблъсъка със спортната кола или пък да са били откраднати, докато жената е откарвана с Бърза помощ, коментират нейни познати в социалните мрежи. „Ако някой от Варна е намерил портмоне с личните данни на Албена Станчева, да се свърже с мен, тъй като без тях не могат да се оформят медицинските документи и да бъде издадена нова лична карта“, призова Стела Трендафилова, братовчедка на пострадалата. По информация на близките ѝ Албена е интубирана, със сериозни вътрешни травми и предстоят още тежки операции.

Наркотици

Инцидентът по време на финалния кръг на рали „Аладжа манастир“ отне живота на 60-годишен зрител и рани още 8 души. Най-зле са 27-годишната Албена, която остана без крак, и 39-годишен мъж, който е със счупен глезен. Пилотът Нейко Нейков, зад волана на автомобила, който се отклони от трасето и помете зрителите, беше освободен от ареста. От прокуратурата съобщиха, че към момента няма привлечени към отговорност лица, но се проверяват действията на т.нар. маршали, които се грижат за сигурността по трасето на състезанието. Първоначално Нейков беше задържан до 24 часа в ареста, след като полевият тест светна положителен за употреба на амфетамини. Пробата обаче се оказа фалшиво положителна и след като моментално излязоха кръвните му проби, Нейков бе пуснат. Близките на жертвата и пострадалите настояват прокуратурата да повдигне обвинения на организаторите на гонката и маршалите. "Никой не е предупредил хората, нито е забранил да стоят на това място. Смятаме, че вината е изцяло на организаторите, които са допуснали тази безумица“, пишат те в социалните мрежи.

Забавяне

Очевидецът Виктор Минчев в ефира на „Здравей, България“ по NOVA разказа, че е бил на метри от трагедията. „Да стоим там не беше забранено, нямаше табелка за това. Попитахме маршала можем ли да останем и той отвърна утвърдително, но уточни, че трябва да се позиционираме по-нагоре зад мантинелата, защото има лек скат. След тренировките в събота обаче разбрах, че е имало уговорка между хора, които да стоят на завоя и на другия ден“, разясни той. По думите му след края на първия манш хора са дошли от долната страна на трасето. „В началото и в края на завоя има разположени маршали. Нямаше адекватна реакция от тяхна страна, не знаеха какво става по време на инцидента. Имаше забавяне. Трябваше да вдигнат червен флаг и веднага да прекратят състезанието. В онзи момент изчакахме няколко секунди и всички зад мантинелите се втурнахме да помагаме, не знаехме дали колите вече са спрени. Група от хора крещяха по маршалите да викат линейки и пожарни. Още на място момичето лежеше безпомощно и беше с ампутиран крак“, добави Минчев.

Оправдания

Трагедията се случи около 11,07 ч. в неделя по време на автомобилното състезание „Планинско изкачване „Аладжа манастир“ – Варна 2025“. Рали автомобил с номер 14, управляван от пилота Нейко Нейков, изгуби контрол на завой след Т-образното кръстовище с бул. „Княз Борис I“ в посока „Аладжа манастир“, премина през мантинелата и се вряза в група зрители. Организаторите, отговарящи за безопасността на над 50 души, се оправдаха, че инцидентът е станал в забранена за публика зона, обозначена с обезопасителни ленти и табели. Спортният директор Слави Славов посочи, че по време на загряващия манш в 10,20 ч. на мястото не е имало хора. Очевидецът обаче твърди, че маршали не са забранили изрично присъствието им зад мантинелата и дори са ги насочили да се позиционират по-нагоре. Междувременно други състезатели коментираха, че асфалтът в отсечката е бил под всякаква критика, с ниско сцепление и много износен, което е допринесло за трудната маневреност на автомобилите и е било предпоставка за инциденти.

БГ инцидент промени правилата в Европа

Трагичен инцидент през 1986 г. край Видин промени състезателните правила в рали спорта в Европа. Това е фаталният сблъсък на тогавашния чехословашки отбор на финала на XVI международно рали „Вида“, наименувано на крепостта и символ на дунавския град Баба Вида. Ралито се организира с помощта на видинския химически комбинат „Видахим“ – тогава най-големия производител на автомобилни гуми на Балканите. В този период това е второто по популярност състезание в България след легендарното рали „Златни пясъци“и сред вторите по значение ралита в европейския шампионат на ФИА.

Чехословашкият екип

Милан Фацек – Едуард Якуба са 16-и поред в състезанието с Lada VAZ 2105 VFTS, номер 18. Стартират при нощно каране на фарове. При поредица от остри завой около Орешец ладата изхвърча от платното за движение и се забива зловещо в дърво със 167 км/ч. Пилотът и навигаторът загиват на място. От този момент прекратяват нощните ралита в страната и в цяла Европа. През 2009 г. трагичен инцидент помрачи 40-ото издание на рали „България“ и се наложи то да бъде прекратено. В района на община Белово, близо до язовир „Белмекен“, тежко катастрофира швейцарско-италианският екипаж Бриан Лавио - Флавио Гугелмини. Навигаторът Гугелмини загина на място, а пилотът Лавио е спасен в „Пирогов“. Този инцидент е първият в новата история на най-голямото наше състезание, след като то се премести от Албена в рилския курорт Боровец. При последния трагичен инцидент през 1993-та пострада български екипаж на отсечката „Аладжа манастир“ край Златни пясъци. Отсечката на рали „Аладжа манастир“ е била неразделна част от маршрута на голямото международно състезание рали „Албена – Златни пясъци“ през целия период на неговото съществуване от 60-те години до 2001 г. Ралито съществува като водещо международно състезание у нас, след което се преформатира в рали „България“ и се провежда в южната част на страната. Остава локалното рали само в отсечката „Аладжа манастир“, но също в друг формат. Отсечката става самостоятелен кръг от Националния шампионат по планинско изкачване.

Захари Белчев