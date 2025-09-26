С ветовноизвестният артист Станислав „Насимо“ Трифонов започва интереса си към уличното изкуство от скейтборда.

Предстои събитието му в подлеза на НДК Over the wall на 1 октомври, а пред „Телеграф“ той разказа за изкуството, творческия си път и от какво черпи вдъхновение.

Насимо

Стена

„Това е най-новият ми проект, над който работя от година и половина. Специфичното е, че ще бъде направен като едно изживяване и пътешествие в 7 различни нива. Експериментирам с нови основи, върху които рисувам – приличат на бетонни платна. Хората ме знаят заради рисуването ми върху фасади и сега за първи път ще вкарам стена в галерийно пространство“, разказва Насимо за предстоящото събитие, което ще се проведе от 1 до 15 октомври в столицата.

Стенописът в чест на Кристо върху СМГ

Ще бъдат представени също и 28 картини, а целият процес ще бъде съпътстван с музикално оформление от Иван Шопов, както и визуална инсталация от Петър Тухчиев и Мартин Граховски.

„Ще бъде представена и книгата Reckless Walltz, която е концептуална и представлява 30 години от моето изкуство“, споделя още уличният художник.

На тазгодишното издание на Aniventure Comic Con

Over the wall може да се преведе на български като „Отвъд стената“ или „Над стената“ и за смисъла на заглавието Трифонов разказва: „Преди всичко аз съм художник още от детска възраст, преди да правя графити и стенописи. Живописта винаги е била нещо, което най-много ме вълнува. Метафората тук е за стената, която самите ние сме си изградили и ни пречи да видим кои сме ние в действителност. Тялото, умът, предразсъдъците – целта е да разбием тази „стена“ през моята призма“.

Пътувания

Станислав Трифонов е роден през 1979 г. в Търговище и за този период разказва: „Там прекарах първите си 18 години и общо взето не бях от най-общителните деца – предпочитах да си рисувам и да съм в „своя филм“. На 15-годишна възраст започнах да карам скейтборд и покрай него се запалих по този тип изкуство. През 90-те нямаше подобни неща и не беше толкова популярно. С приятелите ми не знаехме точно какво правим, просто харесвахме това, което виждахме. Този тип изкуство беше нашият бунт срещу ограниченията и начин да отстояваме и търсим свободата си“.

ПТГ Цар Симеон Велики Търговище

Творби на Насимо могат да бъдат забелязани и на много места в чужбина и той разказа: „Пътуванията ми започнаха още през 2000 г. Започнах със Сърбия и чуждестранни списания бяха достигнали до мои произведения. Освен това бях първият графити артист в България, който направи сайт за това. През 2003 г. ме поканиха на един от най-сериозните фестивали за такъв тип изкуство във Варшава и там имах възможността да рисувам с едни от най-големите имена в цял свят“.

Това дава началото на многото му пътувания, като след това рисува във Великобритания, Германия, Австрия, Италия, Белгия, Португалия, Русия, Румъния, Косово, Турция, Индия, Китай и Канада, където прави изложба във Ванкувър.

Вдъхновение

На предстоящото събитие ще има също колаборация с рапъра Огнян FYRE Павлов, а освен това Насимо е работил с имена като Atila и V:rgo. „Ние сме приятели и все пак идваме от една и съща култура – хип-хоп. На една честота сме – няма начин. Колаборациите между нас идват напълно естествено“, признава Насимо пред „Телеграф“ и разкрива, че напоследък слуша повече рокендрол: „В момента това ми е повече на сърцето, въпреки че графитите са част от хип-хоп културата“.

Откъде черпи вдъхновение, Трифонов разказа: „От философията и самия живот. Пикасо го е казал отдавна: „Вдъхновението съществува, но то идва по време на работата“. Когато си в ателието, дори и да нямаш вдъхновение, трябва да хванеш четките и боите и в един момент то ще се появи. Самият живот и това, което се случва около нас, е моето главно вдъхновение“.

Дядо Добри

Вандализъм

Въпреки всички години, в които уличното графити изкуство продължава да цъфти, все още има хора, които го смятат за проява на вандализъм. „Със сигурност има и такива хора, които ходят и вандалстват – без разрешения и нелегално. Но това няма как да влезе в категорията „изкуство“. Двете неща ги има и винаги са вървели ръка за ръка, но трябва да има разграничение – не са едно и също нещо, в случая графити арт и графити вандализъм. Човек трябва да може да прави разлика между тях и кое е естетически изразено“, споделя Насимо.

„Предполагам, че ще се впусна в някакво ново предизвикателство. Аз мисля и работя винаги над идеите, които са в момента в главата ми. Не мисля за бъдещето и какво следва, всичко се случва естествено и не насилвам нищо. Затова може би правя изложби през по-голям период от време – 3 или 4 години“, споделя художникът за това какво следва след събитието Over the wall.

Билетите все още са в продажба, местата са ограничени и има вход свободен за деца до 12 години.

„Това не е просто изложба. Това е събитие, което минава през теб – като емоция“, споделят още организаторите.

Александър Пашов