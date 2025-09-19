С ватбата на Антоанет Пепе и Иво Карамански се превърна в истинска приказка, която двамата създадоха по свой собствен, различен и много емоционален начин.

Събитието се състоя сред магията на Боровец, където гората и пламъкът на червения цвят се сляха ведно, за да подарят на младоженците и техните гости незабравими мигове.

Откровено

„Знаех само, че сватбата ми ще е червена. Нищо друго не знаех“, споделя Иво Карамански, който откровено признава, че не е участвал в организацията. Именно това го е изненадало и очаровало най-силно в деня на голямото събитие. Цялата подготовка е била дело на Антоанет и нейни близки приятелки, които внимателно са изпипали всеки детайл. „Аз дълго време не исках сватба, защото не харесвам стандартния тип тържества. Струват ми се клише. Но ако ще правим нещо, исках то да е наше – различно, лично, нестандартно“, споделя Антоанет. Заедно с Иво те избират смелата комбинация между тъмнозелена гора и наситеночервено, което придава усещането за приказка в стила на „Алиса в Страната на чудесата“.

Със семействата и децата

Гостите остават очаровани не само от атмосферата, но и от десетките малки изненади, които младоженците им поднасят. Вместо традиционна сватбена торта Антоанет и Иво решават да има двайсет малки торти, разположени на различни маси – всяка с различен стил и вкус. „Харесвам малките торти, минималист съм. Исках нещо нестандартно, не огромна картонена торта, както често се случва“, казва булката.

Букет

Сватбеният букет също е специален – изработен от кали, които толкова силно впечатляват всички, та мнозина дори смятат, че са метални. „Истински са – и още стоят вкъщи“, усмихва се Антоанет.

Нестандартният букет

Сред най-емоционалните моменти на сватбата е първият танц на младото семейство. „Бях много развълнуван, не притеснен. Дори предната вечер заспах едва в един след полунощ и станах в седем – нещо, което никога не ми се е случвало“, споделя Иво. Двамата не крият, че голяма роля за спокойствието и организацията е изиграла тяхната приятелка и сватбен координатор Биляна, която се е погрижила всичко да бъде перфектно.

Семейството споделя, че много от гостите са били поканени буквално в последния момент – някои дори само четири дни преди тържеството. „Важно беше да го изживеем, не да направим Instagram сватба. Затова и не бързахме да качваме съдържание – първо искахме да му се насладим“, разказва Антоанет.

Сватбата не минава и без традиционни елементи – хвърляне на букет и жартиера, хоро и обичайните ритуали със сол и питка. Но всичко е поднесено с усмивка и индивидуален почерк. Дори прабабата на Иво, на 92 години, остава до три и половина през нощта, за да танцува и да се весели.

Парти

Веселбата започва още преди самата сватба – с моминско и ергенско парти. В духа на нетрадиционния си стил двамата решават в третия ден да обединят празненствата. „Не е традиционно, по принцип се правят отделно, но ние сме такива – искахме да сме заедно. Беше невероятно!“, казва Иво. „Това беше най-якият ден – интимно, весело, различно“, допълва Антоанет.

Разбира се, най-специален момент за младото семейство е присъствието на децата. Дъщеричката им Беатрис очарова всички с енергията си. „Тя не се спира, проходи на десет месеца и е безстрашна. Каквото поиска – това прави“, разказва Антоанет.

Червено и нетрадиционно

След сватбата предстои и меден месец, подарен като изненада от техните кумове. Двамата обмислят романтично пътуване в Европа, като Португалия е сред любимите идеи. „Не искаме далечни острови, по-скоро нещо близко и красиво – с море и атмосфера“, казва Иво. Острова го оставят за меден месец след църковния брак, който засега планират догодина, което значи, че ще има трета сватба, тъй като те подписаха миналата година, а сега направиха тържеството за приятели и роднини.

Антоанет и Иво признават, че животът след сватбата не е много по-различен – освен че вече са семейство с обща фамилия.

Двамата обаче гледат напред към нови проекти – Иво със своето заведение и кулинарни идеи, а Антоанет със своята продуцентска дейност и създаването на ново съдържание за социалните мрежи. „Започваме отново и нашия влог, както и предаване, което ще е музикално-кулинарно. Ще има готвене и хубава музика – така, както си е при нас“, усмихват се те.

Сватбата на Антоанет Пепе и Иво Карамански показа, че любовта може да бъде празнувана по най-различни начини – стига да е истинска и искрена. И ако за мнозина този ден е клише, за тях той се превърна в приказка, в която червеното и зеленото, смехът и сълзите, традициите и новаторството се сляха в една обща история – историята на тяхната любов.