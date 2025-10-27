З емята сама се защитава от нашествие и плаши извънземните с магнитни бури, поне някои от тях. Това твърдят уфолози, които стигнали до извода, че не всички извънземни, идващи на планетата ни, понасят добре променливото и явно доста силно зя тях магнитно поле на Земята. Затова пък извънземните, известни като сивите (в групата влизат няколко варианта, малки и големи), лесно пробиват магнитното поле и на практика то не им влияе.

Роботи

За някои от извънземните всъщност има и теория, че не са живи същества в истинския смисъл, но пък са биологични единици. Нещо като човекоподобни роботи, обаче в биологична форма, която с лекота понася както големи натоварвания, така също екстремални магнитни полета и космическата радиация.

На други явно магнитните бури им влияят доста зле. Напоследък все по-често се забелязват активирания на земното магнитно поле, сякаш без видима причина. При това не върху цялата планета, а само в определени области. Което дава поводи изследователи да смятат, че има директен обстрел на извънземни от страна на нашата планета. А тя се държи точно като нападнато живо същество или поне като бодигард на нещо в нея. Това нещо обаче най-вероятно не е човечеството, а сигурно са извънземни, които се намират на планетата ни. И точно те поръчват или правят магнитния обстрел.

Слънце

Основно земното магнитно поле се задейства, когато нашата звезда обстрелва планетата ни с явлението, известно като слънчев вятър – заредени частици, получили се след изригвания (протуберанси) на Слънцето. Така следващата слънчева атака, която ще удари Земята и се очаква да предизвика магнитни бури, е във вторник през нощта и през почти цялата сряда, 29 октомври. Предвижданията са тя да достигне шеста степен по десетстепенната скала или втора по петстепенната. В петък вечерта предположенията са, че нещата ще се поуспокоят. Трябва обаче със скептицизъм да се подходи към подобни предвиждания, защото тази години със сигурност имаше доста случаи, когато не се сбъднаха очакванията за магнитни бури. В същото време се развихриха няколко пъти бури, а никой дори не ги бе предвидил, при това бяха най-силните за годината.

За ноември също се очакват слаби магнитни бури. Предварителните прогнози са за 8 и 9, 15, след това 25 ноември. Но и тук трябва са се подхожда с доста условности.

Сили

В същото време се наблюдават смущаващи съобщения на учените, че Атлантическата магнитна аномалия се е разширила и вече е достигнала бреговете на Южна Африка. Това е област над Антарктида, в която има отслабено магнитно поле. За десет години тя се е разширила с територия, по-голяма от половината на нашия континент, Европа.

Уфолозите предполагат, че тук може да имат пръст извънземни, които сигурно се опитват да отслабят геомагнитната защита и така по-лесно да стъпят на планетата ни. Дали е така, това обаче е съвсем друг въпрос, но пък фантазията при всички положения работи добре.

Георги П. Димитров